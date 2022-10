Rishi Sunak será el nuevo primer ministro del Reino Unido, una confirmación que ya ha provocado una reacción positiva de los mercados financieros y la subida en la cotización de la libra esterlina. El exministro de Finanzas de Boris Johnson no se ha tenido que medir con, Penny Mordaunt porque se ha retirado.

La victoria de Sunak estababa prácticamente asegurada después de que Johnson anunciara a última hora del domingo que se retiraba de la competición. Hasta ese momento sus aliados, ahora furiosos, seguían manteniendo que se presentaría. La fuerte oposición de sus propios colegas del grupo parlamentario le llevó a retirarse. Casi dos terceras partes de los 357 diputados se negaban a apoyarle e incluso se puso en duda que hubiera logrado los 100 avales necesarios para su candidatura. En el comunicado anunciando su retirada, Johnson aseguraba tener 102 respaldos, pero los medios británicos apenas logran contabilizar 70.

"Hay grandes posibilidades de que pudiera tener éxito en la elección con los miembros del partido Conservador y de que, de hecho, pudiera volver a Downing Street el viernes. Pero en el curso de los últimos días he llegado tristemente a la conclusión de que eso no sería lo adecuado. No se puede gobernar eficientemente a menos que haya unidad del grupo parlamentario", señalaba Johnson. Sunak respondió con un educado elogio de despedida a su rival: "Aunque ha decidido no volver a presentarse para primer ministro, confío de verdad en que siga contribuyendo a la vida pública, tanto en casa como en el exterior".

Legitimidad cuestionada

El nuevo ganador había sido derrotado en septiembre por Liz Truss. En las primarias, Sunak advirtió una y otra vez de las catastróficas consecuencias que tendría el plan económico de su rival, una predicción que se ha cumplido, incluso con consecuencias más graves de lo imaginable. Sunak no logró entonces convencer a las bases del partido, que prefirieron a Truss. En esta ocasión se ha alzado como vencedor con un mandato que nadie le ha otorgado. El Reino Unido va a tener un primer ministro que no ha pasado por las urnas y ni siquiera ha sido elegido por los afiliados de su propia formación. Un candidato con una legitimidad cuestionada por la oposición y por algunos de sus propios colegas, que no ha expuesto su programa de Gobierno, ni ha concedido siquiera entrevistas a la prensa. "Los 'tories' están a apunto de entregar las llaves del país a Rishi Sunak sin que haya dicho una sola palabra sobre cómo va a gobernar. Nadie ha votado esto", ha declarado la número dos del Partido Laborista, Angela Rayner.

Enormes problemas

La elección de Sunak debería tranquilizar a los mercados financieros que veían con inquietud la vuelta de Johnson. Los problemas, sin embargo, son enormes y de difícil solución, con una situación de las finanzas públicas desoladora, una espiral en los precios que coloca a millones de familia en la precariedad y unas divisiones internas entre los conservadores, que no van a cesar, por no hablar del prestigio perdido por el Reino Unido en la esfera internacional.

Nacido en la ciudad inglesa de Southampton hace 42 años, de ascendencia india, exbanquero, millonario, Sunak es un defensor a ultranza del Brexit, la desregularización y la reducción del papel del Estado en la vida pública.