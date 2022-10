El cambio de Gobierno en Italia se acelera. El presidente de la República, Sergio Mattarella, ha decidido convocar este viernes en la tarde a Giorgia Meloni, posiblemente para que presente el Ejecutivo que ha ensamblado para gobernar el país transalpino. Mattarella ha tomado esta decisión después de una brevísima reunión en la mañana con la jefa de Hermanos de Italia y líder de la coalición de las tres derechas que ganaron las últimas elecciones. Una reunión en la que también participaron los otros dos socios de Meloni, la Liga de Matteo Salvini y Forza Italia de Silvio Berlusconi.

Con ello, la futura primera ministra italiana podría jurar en el cargo este fin de semana o, en todo caso, en los primeros días de la semana que viene. De hecho, la propia Meloni ha informado que desea que todo el proceso ocurra de una forma rápida. “Hemos convenido en la necesidad de dar un Gobierno a esta nación en el menor tiempo posible. Toda la coalición ha dado una indicación unánime proponiéndome como la encargada de formar Gobierno. Anunciamos ahora mismo que estamos preparados”, ha explicado la política romana, después del encuentro de esta mañana con el presidente Mattarella.

La ultraderechista también ha informado de que su coalición la ha propuesto como primera ministra. "Toda la coalición se ha presentado junta" y "en una declaración unánime ha propuesto al presidente la indicación de la que suscribe para formar Gobierno", ha explicado Meloni. "Estamos listos, queremos proceder en el menor tiempo posible", ha insistido la líder de Hermanos de Italia (FdI, por sus siglas en italiano). Este es el partido que ha sido más votado en las elecciones del pasado 25 de septiembre, con un 26%.

Tensiones congeladas

De esta manera se congelan, al menos de momento, las tensiones políticas de los últimos días entre Meloni y Berlusconi, en particular después de la filtración de unos audios en los que el líder de Forza Italia defiende abiertamente al presidente ruso, Vladimir Putin, y le justifica por su invasión de Ucrania. Algo que va en contra de la imagen de convencida otanista que Meloni ha reiterado en múltiples ocasiones, en particular desde su triunfo electoral.

"Sobre una cosa he sido, soy y seré siempre clara: pretendo guiar un Ejecutivo con una línea política exterior clara e inequívoca. Italia forma parte, plenamente y con la cabeza alta, de Europa y de la Alianza Atlántica", ha dicho nuevamente esta semana Meloni. "Quien no esté de acuerdo no podrá formar parte del Gobierno, a costa de no formar el Gobierno", ha añadido.

Las afirmaciones de Berlusconi han puesto en discusión el nombre del número dos de Forza Italia, Antonio Tajani, como posible ministro de Exteriores; tanto que el jueves el político tuvo que reiterar en público el europeísmo de su formación, el de su líder y el suyo propio tras estas filtraciones que, según él, fueron una "venganza".