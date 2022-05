El consorcio de gas ruso Gazprom confirmó este miércoles que el tránsito del combustible a Europa a través de territorio ucraniano se reducirá hasta los 72 millones de metros cúbicos, frente a los 95,8 millones suministrados la víspera.

"Gazprom efectúa suministros de gas ruso para su tránsito a través de Ucrania que se sitúan en 72 millones de metros cúbicos para el 11 de mayo", dijo el portavoz de la empresa, Serguéi Kupriánov, citado por la agencia Interfax. Anteriormente, Ucrania dijo que transportaría únicamente 72 millones de metros cúbicos de gas a través del punto de medición de Sudzha, en el este del país, ubicado en territorio bajo control ucraniano.

La operadora de la red de transmisión de gas de Ucrania anunció el martes que se veía obligada a interrumpir de forma temporal el tránsito de gas que transporta de Rusia a Europa por "causas de fuerza mayor". "Las acciones de los ocupantes llevaron a la interrupción del tránsito de gas a través del punto de conexión de Sojranivka", anunció la compañía GTSOU en un comunicado.

Una "causa de fuerza mayor" hace que sea imposible seguir transportando gas a través de ese punto de medición, en la frontera con Rusia, y de la estación de compresión de Novopskov, ambos situados en la provincia oriental ucraniana de Lugansk y en territorio controlado por las fuerzas de Moscú, explicó Kiev.

A través de dicha estación pasaban hasta ahora 32,6 millones de metros cúbicos de gas al día, lo que supone un tercio del total que Ucrania transporta hasta Europa.

La GTSOU señaló que de forma temporal y para seguir suministrando gas a Europa en el volumen previsto, "existe la posibilidad" de transferir el volumen de gas en cuestión del punto de interconexión de Sojranivka al de Sudzha, más al norte.

En un primer comentario, Gazprom dijo que no veía motivos para modificar la ruta de suministro de gas a Europa a través de Ucrania. "Gazprom no ha recibido confirmaciones de causa de fuerza mayor y no ve impedimentos para la continuidad del trabajo", dijo el portavoz de la empresa rusa, Serguéi Kupriánov, en Telegram.

Según Gazprom, hasta ahora "los especialistas ucranianos han trabajado de forma habitual en Sojranivka y nada impide a ellos continuar la labor.

En cuanto a la posibilidad de transferir los flujos a Sudzha, según la empresa rusa, eso es "técnicamente imposible".