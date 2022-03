Al menos cuatro personas han muerto y varias han resultado heridas este martes como consecuencia de un apuñalamiento múltiple en un centro comercial y una gasolinera en la ciudad de Beersheba, en el sur de Israel.

El principal sospechoso, que ha dejado a dos personas hospitalizadas en estado grave, ha sido neutralizado por un transeúnte, aunque la Policía sospecha que podría haber otra persona implicada en el ataque, informa 'Jerusalem Post'.

De acuerdo con los primeros informes de las autoridades, el principal sospechoso del ataque embistió a las víctimas con un vehículo y después utilizó un arma blanca para arremeter al resto de personas con las que se topó a su paso.

El sospechoso ha sido identificado como Mohamed Alab Ahmed Abu Alkiyan, un israelí de origen beduino, oriundo de la ciudad de Hura y viejo conocido de la justicia tras su paso por varias cárceles israelíes.

Por su parte, el enviado de Naciones Unidas para el proceso de paz en Oriente Próximo, Tor Wennesland, ha mostrado su condena al suceso y ha trasladado sus condolencias a las familias de las víctimas.

"No hay justificación para la violencia o el terrorismo. No hay nada heroico en la matanza de civiles y no hay excusas para alabar actos como este", ha remarcado Wennesland en un comunicado difundido en sus redes sociales.

Finalmente, el enviado de la ONU ha mostrado su preocupación ante la "violencia continuada en los Territorios Palestinos Ocupados e Israel", el séptimo en un mes y el tercero en una semana.

Esta semana un hombre de 35 años ha resultado herido leve tras ser apuñalado el sábado, un día antes de que dos policías corrieran la misma suerte tras ser asaltados con un cuchillo en el barrio de Ras al Amud, en Jerusalén Este.