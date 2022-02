El Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, ha avisado este lunes de que el bloque europeo dará una respuesta "fuerte y unida" a Rusia si reconoce oficialmente a las repúblicas de Donetsk y Lugansk, cosa que sucedió minutos después de su comunicación.

"Si hay anexiones habrá sanciones y si hay reconocimiento de las repúblicas pondré las sanciones sobre la mesa y los ministros decidirán", ha indicado el jefe de la diplomacia comunitaria, después de un Consejo de Asuntos Exteriores de diez horas en las que los ministros de Exteriores europeos han discutido la evolución de la crisis en el este de Europa con el ministro ucraniano de Exteriores, Dimitro Kuleba,

Borrell ha pedido en todo caso al presidente ruso, Vladimir Putin, que no dé este paso. "Entendemos que la última decisión no se ha tomado y pedimos a Putin que respete la ley internacional y los acuerdos de Minsk y no reconozca el oblast de Donetsk y Lugansk", ha indicado.

En caso contrario, el Alto Representante ha asegurado que los Veintisiete están listos para reaccionar con un "frente unido y fuerte" si Moscú da ese paso. Putin ha deslizado la posibilidad de reconocer la soberanía de las administraciones rebeldes en el este de Ucrania, una iniciativa frente a la que ya ha sido advertido por parte de los gobiernos occidentales y que este mismo lunes han vuelto a reclamar los separatistas del Donbás.

"Hemos seguido las discusiones del Consejo de Seguridad ruso con fuerte preocupación. Entendemos que la decisión final no se ha tomado todavía, y pedimos al presidente Putin que respete la ley internacional y los acuerdos de Minsk y esperamos que no reconozca la independencia de Lugansk y Donetsk", dijo el jefe de la diplomacia comunitaria.

Mientras los ministros europeos celebraban su encuentro en Bruselas, Putin reunía al Consejo de Seguridad de Rusia para escuchar sus opiniones.

El anuncio de Putin

Poco después de comparecer Borrell, el presidente ruso comunicó a su homólogo francés, Emmanuel Macron, y al canciller alemán, Olaf Scholz, su intención de reconocer la independencia de Donetsk y Lugansk, según un comunicado del Kremlin, que añadió que "en un futuro próximo tiene intención de firmar el respectivo decreto".

Borrell dijo que los ministros condenaron la acumulación de tropas rusas cerca de Ucrania, porque eso "incrementa las provocaciones" de los separatistas respaldados por Moscú en el este de Ucrania.

Igualmente condenaron las acciones orquestadas y la manipulación de información que, "claramente, están creando un pretexto para la escalada militar en Ucrania".

Igualmente, elogiaron a Ucrania por su "contención" ante esta "intimidación" y la violación de los acuerdos de Minsk para pacificar el este ucraniano y la ley internacional.

"La unanimidad en el caso de Ucrania está garantizada, todo el mundo está de acuerdo", aseguró Borrell, en referencia al paquete de sanciones que tienen preparado y que adoptarán los Estados miembros si se produce una nueva agresión rusa a su vecino.

Albares eleva el tono

Por su parte, el ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, explicó en otra rueda de prensa que los ministros mantuvieron una discusión "sobre la marcha" porque las noticias desde Moscú llegaron a primera hora de la tarde.

"Exhortamos (a Rusia) a que no se produzca esa decisión" del reconocimiento de las regiones ucranianas, dijo el ministro español.

"Parece difícil, pero aún así, la UE en su conjunto exhorta a Rusia a no tomar esa decisión y si se tomara, actuaremos inmediatamente y de manera conjunta", agregó Albares, quien evitó por otro lado especificar si el posible reconocimiento de Donetsk y Lugansk sería suficiente para sancionar a Moscú.

Albares afirmó que solicitaron a Putin evitar esa decisión "para darle todas las oportunidades al diálogo y no dar ninguna excusa a acciones que no queremos".

"Pero si se llevara (a cabo), lo cual parece en estos momentos que es el camino, hemos acordado reaccionar inmediatamente", concluyó.