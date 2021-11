Cada 10 de noviembre a las 09:05h de la mañana, Turquía para al completo. Cada año las sirenas suenan, los pájaros huyen despavoridos y los turcos se paran, rectos, estén donde estén. Es su homenaje anual a quien murió el 10 de noviembre de 1938, Mustafa Kemal Atatürk, el padre fundador de la República de Turquía y un héroe nacional incuestionable para el nacionalismo turco.

Es, de hecho, tan incuestionable que cualquiera que lo cuestione puede verse en problemas e, incluso, recibir una citación judicial. Y este es el caso del novelista turco y premio Nobel de Literatura Orhan Pamuk, contra quien esta semana un tribunal de Estambul ha abierto una investigación por haber “insultado al fundador de Turquía”.

El presunto crimen quedó plasmado en la última novela del escritor, publicado en marzo de 2021 en turco y aún no disponible en español. ‘Noches de plaga’ (Veba geceleri) ocurre en una isla ficticia en 1901, en el final del Imperio Otomano, cuando llega una pandemia de peste negra. Uno de los protagonistas es el oficial Kamil, un militar joven, ambicioso y nacionalista que se convierte en el presidente isleño. Al salir el libro, el paralelismo entre Kamil y Kemal (Atatürk) era claro.

“La figura de Kamil se mofa de la de Atatürk claramente. Demandamos que esta novela, que insulta a nuestro fundador y a la bandera turca, sea retirada inmediatamente de las estanterías”, explicó a la prensa turca el abogado Tarcan Uluk, quien denunció en primera instancia a Pamuk.

En un primer momento, un tribunal turco desestimó la denuncia contra el novelista, pero ante la apelación de Uluk, otro juzgado decidió aceptar el caso y abrir una investigación. Pamuk podría ser condenado a una pena de dos años y seis meses de cárcel en caso de ser declarado culpable.

Los que leen libros

El mundo de la cultura y las artes turcas ha sido el primero en salir en defensa del escritor, quien ya fue juzgado en 2005 por un crimen parecido. En ese caso fue por “insultar la turquedad” al decir, en una entrevista, que “un millón de armenios fueron matados en estas tierras”. Pamuk se refería al genocidio armenio, la existencia del cual Turquía niega. El escritor, sin embargo, fue absuelto en la primera vista de ese caso.

“¡Madre mía! Los que realmente hacen daño a nuestro país son esos que no leen libros. Abogados que no entienden lo que leen, que no saben cómo funciona la literatura y que, además, son unos ignorantes”, tuiteó esta semana Zeynep Oral, presidenta del PEN Turquía.

Mientras tanto, Pamuk y su editorial se defienden de las acusaciones. “Mi novela para nada le falta al respeto a Atatürk y a los heroicos fundadores de los estados nación nacidos de las cenizas del Imperio [Otomano]. Al contrario, esta novela fue escrita desde el respeto y la admiración para esos líderes de liberación. Como verán todos los que lean el libro, Kamil es un héroe de muchas virtudes a quien la gente admira”, ha dicho el escritor en un comunicado.