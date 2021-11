Evan Neumann, uno de los alborotadores que asaltó el Capitolio de Estados Unidos el pasado 6 de enero, ha solicitado asilo en Bielorrusia tras haber logrado entrar al país de manera irregular y ha señalado que los cargos que se le imputan no son más que una "persecución política" contra él.

Neumann, acusado de hasta seis delitos federales por su participación en aquella algarada en Washington, ha aparecido en la televisión estatal bielorrusa para señalar que está siendo víctima de una trama urdida por el Gobierno de Estados Unidos después de exigir justicia por los destrozos que sufrió su negocio por parte del movimiento 'Las Vidas Negras Importan ('Black Lives Matter', en inglés).

"Han puesto mi foto en la lista de los criminales más buscados del FBI. Algunos de mis amigos me advirtieron sobre ello. Tengo muchos amigos que trabajan para el Gobierno. Sabía que me identificarían de inmediato (...) Empecé a esconderme, viajando por Estados Unidos de un punto a otro. Contraté a un abogado y me dijo que podía irme a Europa en un viaje de negocios", ha relatado.

"Mi abogado me dijo que era buena idea porque ganaría tiempo", ha contado Neumann, quien el pasado mes de agosto logró cruzar a Bielorrusia de manera irregular a través de bosques y pantanos en la frontera con Ucrania.

Neumann ha contado que no se atrevió a pedir asilo en Bielorrusia hasta que descubrió que estaba siendo objetivo de los servicios de Inteligencia de Ucrania. Antes desembarcó en marzo en Italia, desde donde viajó en tren hasta Suiza y desde ahí en coche a Alemania y Polonia, hasta asentarse definitivamente a mediados de ese mes en la ciudad ucraniana de Zhitomir.

En Estados Unidos, dice, le acusan de seis cargos a pesar de que "cree" no haber cometido ningún delito. "En uno de ellos me acusan de agredir a un oficial de Policía y no hay ningún motivo para ello", ha dicho.

Oriundo de California, Neumann ha reconocido haber participado en las manifestaciones del 6 de enero en las que se cuestionaba la validez de los resultados de las presidenciales que echaron a Donald Trump de la Casa Blanca, pero no así en los tumultos posteriores, asegurando que son parte de un montaje.

"Cuando estaba en el Capitolio nadie entró por las ventanas, había cientos de personas. Un hombre la rompió y nos invitó, nos dijo que pasáramos, nadie lo hizo. El gobierno ha estado creando estas situaciones desde la década de 1990, nos ponen a prueba, luego lo llaman actos terroristas o algo así", ha asegurado.