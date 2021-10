El presidente de Rusia, Vladímir Putin, no asistirá a la cumbre del clima COP26, que se celebrará el próximo mes en Glasgow (Escocia), dijo hoy su portavoz. "No, lamentablemente no irá a Glasgow tampoco", señaló Dmitri Peskov en su rueda de prensa telefónica diaria.

Un día antes el Kremlin informó de que el mandatario ruso no viajará a Roma para asistir a la cumbre del G20 a finales de mes, sino que participará en ella por videoconferencia. Peskov no aclaró si Putin intervendrá de forma telemática en la la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP26) en la ciudad de Glasgow, en el Reino Unido, entre el 31 de octubre y el 12 de noviembre próximos.

"Estamos en contacto con la organización y en cuanto sepamos algo más lo comunicaremos", añadió su portavoz. Putin confirmó hace una semana en un foro energético en Moscú que su país, el cuarto emisor de emisiones de gases de efecto invernadero del mundo, aspira a alcanzar la neutralidad climática en 2060.

El mandatario señaló que Rusia es "plenamente consciente de cuán importantes son los desafíos en esta esfera". "Podemos ver y sentir todas las amenazas y los riesgos, tanto para los seres humanos, como para el planeta y también para otros países", añadió.

Explicó que en Rusia la temperatura media anual ha aumentado 2,5 veces más rápido que la global y que, durante la última década, se ha incrementado en 0,5 grados. "En el Ártico las temperaturas están aumentando incluso más rápido", indicó.

Rusia, dijo, ha apoyado iniciativas de lucha contra el cambio climático y ha cumplido sus compromisos. En las próximas décadas "pretendemos asegurar que nuestras emisiones sean más bajas que las de la Unión Europea (UE)", afirmó. La UE se ha propuesto como meta convertirse en neutra climáticamente en 2050 y una reducción neta de emisiones de "al menos el 55 %" para 2030.