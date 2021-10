A los camioneros europeos no les interesa trabajar temporalmente en el Reino Unido. Boris Johnson ha reconocido esta mañana que sólo 127 solicitantes han respondido a la oferta de 300 visados de emergencia que el Gobierno ha autorizado para paliar la crisis de transporte en el abastecimiento en las gasolineras.

El primer ministro ha vuelto a echar la culpa de la actual situación a la industria de transporte y a problemas globales derivados de la pandemia. Esto es una muestra “de la escasez global” y de las malas condiciones laborales que ofrecen las empresas, afirma Johnson para añadir: “Hay un problema particular en el Reino Unido. Ser un camionero puede ser un gran trabajo. Si se invierte en las zonas de acondicionamiento, en los vehículos, en las condiciones salariales, sería algo que la gente de este país querría hacer. La gente la ha hecho durante muchos años”.

Visados de cinco años

La industria del transporte viene advirtiendo de que el plan de visados temporales no tiene sentido. Steve Granite, director Abbey Logicts Group, una compañía líder en la organización y distribución internacional de carburante, acusa al Gobierno de eludir responsabilidades. “Creo que (Johnson) quiere volver a descargar su incompetencia en el sector”, ha declarado a la BBC. “Lo que nosotros hemos pedido son visados de trabajo de cinco años. Hay que pensar de manera práctica. (Los trabajadores europeos) no van a dejar su país en dos semanas para venir aquí para seis meses y entonces decirles que se vuelvan a casa. Nunca ha sido algo que les haya atraído y no va a funcionar", ha añadido.

Gasolineras cerradas

Los problemas de escasez de gasolina y gasóleo, que se prolongan desde hace doce días, continúan. El 20% de las gasolineras en Londres y el sureste de Inglaterra siguen cerradas de acuerdo con la Asociación de Distribuidores de Carburante. En el resto del país se ha producido en cambio una mejora significativa y la situación es casi de normalidad.

Desde el lunes 200 miembros del Ejército colaboran en la conducción de camiones cisterna y el suministro a las estaciones de servicio, una ayuda claramente insuficiente para hacer frente a la demanda de los automovilistas.