El jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, Mark A. Milley, temía que el expresidente Donald Trump diera un golpe de Estado para perpetuarse en el poder tras haber perdido la Casa Blanca en las elecciones de noviembre de 2020.

Milley, el general de mayor rango en EEUU, decidió hacer planes sobre cómo detener ese golpe de Estado en caso de que se produjera tal ataque a la democracia, revela un nuevo libro escrito por dos periodistas del periódico 'The Washington Post', de cuyo contenido se hacen eco este jueves varios medios estadounidenses.

La retórica de Trump antes de las elecciones alarmó a Milley y a otros generales, que decidieron prepararse por si ocurría lo inimaginable, indica el libro, 'I Alone Can Fix It: Donald J. Trump's Catastrophic Final Year' ('Solo yo puedo arreglarlo: el catastrófico año final de Donald Trump'), que se publicará la semana próxima. "Podrán intentarlo, pero no van a tener éxito", dijo Milley a sus subordinados, según el libro. "No puedes hacer esto sin los militares, no puedes hacer esto sin la CIA y el FBI. Nosotros somos los tipos con las armas", remachó.

Después de los comicios y de que Trump rechazara aceptar la victoria del actual presidente, Joe Biden, la preocupación entre Milley y los militares creció aún más. Milley llegó incluso a decir que, con sus mentiras sobre las elecciones, Trump estaba difundiendo el "evangelio del Führer", en referencia al dictador nazi Adolf Hitler.

El libro ha sido escrito por dos periodistas de 'The Washington Post' Carol Leonnig y Philip Rucker.