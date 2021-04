El comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, sugirió este miércoles que las próximas negociaciones sobre el certificado europeo de covid, que Bruselas quiere tener listo en verano, no entren en el debate sobre si sus portadores quedarían exentos de medidas adicionales al viajar, un punto de fricción entre el Parlamento y el Consejo (los países).

"La Comisión propone mantener separados, por el momento, el certificado (...) y sus usos posibles. No deberíamos atascarnos en discusiones sobre levantar o no restricciones para los portadores de dichos certificados. En este momento no seremos capaces de resolverlos", advirtió Reynders en un debate en el Parlamento Europeo (PE) sobre esta nueva herramienta.

La Eurocámara tiene previsto adoptar entre este miércoles y este jueves las enmiendas a la propuesta original para comenzar próximamente las negociaciones con los gobiernos europeos sobre este documento, que la Comisión Europea (CE) propuso el pasado mes de marzo con vistas a ayudar a la reactivación de la movilidad en la Unión Europea (UE).

Estas negociaciones, que se desarrollarán durante el mes de mayo, se perfilan complicadas en el capítulo de las ventajas que otorgaría el documento a sus portadores: mientras el PE quiere que evite restricciones como las cuarentenas al viajar, el Consejo se opone frontalmente a esta idea y prefiere reservarse la opción de que cada país, individualmente, imponga sus propias medidas.

Bruselas arguye que las nuevas variantes del virus "están causando incertidumbres significativas" y que la discusión sobre el uso del certificado "tiene el potencial de evitar que avancemos de forma pragmática". "No podemos esperar a que se respondan todas las preguntas antes de actuar", advirtió el comisario.

Reynders rebajó también las expectativas sobre otra de las demandas del PE, que las pruebas PCR sean gratuitas o tengan un límite en su precio, y señaló que esta decisión corresponde a cada uno de los países. El impacto de una medida tal en la disponibilidad de las pruebas "tendría que considerarse cuidadosamente", apuntó el comisario belga.