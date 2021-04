Después de tres semanas de juicio, un jurado en Minneapolis se retiró el lunes para debatir la culpabilidad del policía blanco Derek Chauvin en la muerte del afroestadounidense George Floyd. Derek Chauvin, de 45 años, está acusado de "asesinato en segundo grado", punible con hasta 40 años de prisión. Este cargo asume que mató a alguien en el marco de un crimen peligroso a pesar de que no tenía la intención de causarle la muerte (como en un atraco que degenera en más violencia). Chauvin también fue inculpado de "homicidio involuntario en segundo grado", con una pena máxima de diez años de prisión. Este cargo implica negligencia culposa: haber asumido conscientemente poner en riesgo la vida de otros. Además, fue acusado de "asesinato en tercer grado", que conlleva hasta 25 años de prisión. Este cargo se aplica a personas que han causado la muerte sin intención de provocarla, al cometer un acto peligroso para otros con un "espíritu depravado" que denota desprecio por la vida humana.

¿Qué opciones tienen sus miembros?

Escenario 1: absolución

Para que Chauvin quedara libre, los doce miembros del jurado tendrían que votar a favor de la absolución de los tres cargos. Esto significaría el final del proceso judicial en el estado de Minnesota, porque la fiscalía no puede apelar tal veredicto.

Este escenario parece poco probable.

Escenario 2: culpabilidad

Una vez más, se necesitaría unanimidad en el jurado para un veredicto de culpabilidad. Sin embargo, las condenas policiales por asesinato son muy raras en Estados Unidos, y los jurados tienden a concederles el beneficio de la duda. "El sistema legal estadounidense me ha roto el corazón antes", dijo recientemente Ben Crump, el abogado de la familia Floyd. "Pero lo que esta vez es diferente es el horrible video", agregó, confiado, en alusión al registro del arresto por parte de una transeúnte.

La existencia de tres cargos aumenta las posibilidades de la fiscalía. "El homicidio involuntario en segundo grado es una posibilidad porque hay que demostrar una negligencia esencialmente significativa", señala David Schultz, profesor de la Escuela de Derecho Hamline de la Universidad de Minnesota. Si hay un veredicto de culpabilidad, dependerá de un juez dictar la sentencia, que debería pronunciarse uno o dos meses después.

El magistrado deberá seguir una escala predeterminada. Como Chauvin no tiene antecedentes penales, solo incurre en la mitad de las sentencias máximas y, en Minnesota, no son acumulativas. Por lo tanto, corre el riesgo, en teoría, de un máximo de 20 años de cárcel. Dicho esto, "las pautas de sentencia son presuntivas y un juez podría subirlas (...) pero tendría que tener muy buenas razones", señala Schultz. Si Chauvin es declarado culpable, también es muy probable que recurra, lo que podría prolongar el proceso varios años. Sin embargo, tendría que esperar el resultado de esta batalla judicial en prisión, ya que los recursos no se pueden suspender.

Escenario 3: jurado dividido, juicio cancelado

Si el jurado no logra llegar a un acuerdo, el juez Peter Cahill tendrá que declarar el juicio "nulo y sin valor". "Puedo ver un escenario en el que al menos un miembro del jurado al final diga, 'Tengo dudas sobre la causa de la muerte'. Y eso es todo lo que se necesita (...) para obtener lo que llamamos un juicio nulo", explica Schulz.

Eso sería un gran fracaso para la fiscalía, que luego tendría que decidir si celebrar un segundo juicio, negociar un acuerdo de declaración de culpabilidad o cerrar el caso. Esa perspectiva está causando gran aprensión en Minneapolis, escenario de manifestaciones y protestas después de la muerte de George Floyd el 25 de mayo de 2020. Para evitar más disturbios, las autoridades han desplegado miles de policías y efectivos de la Guardia Nacional a patrullar las calles.

¿Qué pasa después?

Cualquiera que sea el veredicto, las autoridades federales, que han estado llevando a cabo su propia investigación durante meses, están listas para procesar al oficial por violar las leyes de derechos civiles de Estados Unidos. El veredicto también afectará a los tres excolegas de Derek Chauvin, Alexander Kueng, Thomas Lane y Tou Thao, que serán juzgados en agosto por "complicidad en asesinato".