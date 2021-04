El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha alertado de que los contagios y los ingresos por coronavirus entre las personas de 25 a 59 años "están disparándose de manera muy preocupante".

Durante su intervención en la rueda de prensa de este lunes, Tedros ha señalado que este incremento se debe "posiblemente" a la mayor transmisibilidad de las nuevas cepas y a un "menor distanciamiento social entre los más jóvenes".

En este contexto, el director general de la OMS ha asegurado que se puede contener esta pandemia "en cuestión de meses", pero siempre y cuando se apliquen las medidas necesarias "de manera sistemática y equitativa".

Asimismo, ha insistido en el interés de la OMS en crear un centro de transferencia de tecnología para las vacunas de ARN mensajero, con el objetivo de incrementar la producción de este tipo de vacunas en países con ingresos mínimos y bajos.

Por ello, Tedros ha pedido a los fabricantes de estas vacunas que "contribuyan con su tecnología y saber hacer" a este centro. "La ciencia nos ha dejado estupefactos con su capacidad de innovar y ahora necesitamos que esas innovaciones beneficien al mayor numero de personas", ha precisado.

Aunque ha alertado de que el mundo está "atravesando momentos difíciles", el director general de la OMS se ha mostrado optimista y ha indicado que "hay muchas razones para mantener la esperanza", en un momento en el que ya han fallecido "más de 3 millones de personas" por el coronavirus.

"Estas cifras escalofriantes son difíciles de asimilar, cada uno de estos fallecimientos suponen una tragedia. La semana pasada, por octava semana consecutiva, se incrementaron los nuevos casos de Covid-19", ha lamentado.

No culpabilizar a los más jóvenes

Por su parte, la doctora de la OMS María Van Kerkhove ha resaltado que se están viendo "mayores tasas de infección en todos los grupos de edad", por lo que ha pedido "no culpabilizar a nadie" ya que "cada uno tiene que jugar un papel en esta pandemia".

"Tenemos que evitar los lugares muy concurridos y que los gobiernos apoyen a la población para que puedan teletrabajar, quedarse en casa y poder reducir la expansión del virus. Todos tenemos un papel que jugar, niños, jóvenes y adultos", ha señalado.

En este sentido, la experta ha pedido "parar de echar culpas": "Los jóvenes nos están mostrando cómo podemos estar distanciados sin perder ni un ápice de conectividad. Todos tenemos un papel, todos tenemos que sentirnos apoyados".

En la misma línea, el director de emergencias de la OMS, Michael Ryan, ha defendido que la juventud "no es el problema sino la solución" a la pandemia, por lo que ha aconsejado a la población "cambiar la manera de pensar". "No hay suficientes recomendaciones que puedan cambiar las cosas si no cambiamos nuestra manera de pensar. Quizás esta pandemia pueda impulsar un cambio de mentalidad, tenemos que reflexionar mucho al respecto", ha precisado.

Al ser preguntada por la cifra de bebés fallecidos por la Covid-19, la doctora Van Kerkhove ha asegurado que no puede dar una "respuesta concreta" pero ha advertido de que "muchos niños fallecen" al haber "tantísimos casos", pero ha matizado que "sigue habiendo una proporción mucho más baja de los niños que experimentan la enfermedad en su forma severa".

"Cuando afecta a los niños en general es más leve, pero esto no es una ley universal. Todo el mundo está en riesgo frente a este virus y todo aquel que se infecta corre el riesgo de desarrollar la enfermedad en su forma más grave", ha explicado.

Además, la experta ha afirmado que están elaborando pautas centradas para que los más de 1.000 millones de personas en todo el mundo que viven con discapacidades "puedan mantenerse a salvo y reciban el material necesario" para luchar contra el coronavirus.

Así, ha destacado que están trabajando en innovaciones en cuanto a Equipos de Protección Integral o mascarillas transparentes que permitan leer los labios, así como una serie de iniciativas que están poniendo en marcha para que aquellos que viven con discapacidad y sus familias "tengan la información necesaria".