La Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) emitirá una nueva opinión "a última hora del miércoles" sobre la relación entre la vacuna de AstraZeneca contra la Covid-19 y los trombos en algunos vacunados.

Relacionadas Un responsable de la EMA ve un vínculo claro entre la vacuna de AstraZeneca y los trombos

"En estrecho contacto con la EMA sobre la evaluación de farmacovigilancia de la vacuna de AstraZeneca. Se espera la evaluación a última hora del miércoles", ha avanzado en una publicación en redes sociales la comisaria europea de Salud y Seguridad Alimentaria, Stella Kyriakides.

El jefe de la estrategia de vacunación de la EMA, Marco Cavaleri, ha confirmado este martes una "asociación" entre la vacuna de AstraZeneca y los eventos trombóticos que están experimentando algunos vacunados, principalmente mujeres menores de 50 años con déficit de plaquetas. "Podemos decirlo, hay claramente una asociación con la vacuna. Sin embargo, todavía no sabemos qué causa esta reacción. Estas trombosis cerebrales con déficit de plaquetas parecen ser el principal evento a investigar. En resumen: en las próximas horas diremos que hay una conexión, pero todavía tenemos que entender cómo ocurre", ha detallado en una entrevista con el diario italiano 'Il Messagero'.

El responsable de la EMA ha reconocido que "hay más casos de trombosis cerebral con déficit de plaquetas entre los jóvenes de lo que cabría esperar", principalmente en mujeres menores de 50 años. "Aunque también ha habido casos de entre 50 y 60 años y también hay hombres, alrededor del 20 por ciento. La edad media ronda los 45-47 años", ha puntualizado.

En cualquier caso, Cavalieri no se ha pronunciado abiertamente sobre si se fijará un grupo de edad o colectivo al que no se pueda administrar este miércoles, en la reunión que ha organizado la EMA para emitir una nueva opinión sobre la seguridad de la vacuna. "Entiendo la necesidad europea de tener una voz única y fuerte, pero no sé si tendremos ese tipo de indicación tan pronto como esta semana. Pero ciertamente se actualizará la información del producto, indicando que los eventos adversos están relacionados con la vacuna. Estará claramente establecido", ha afirmado.

El pasado miércoles, la directora ejecutiva de la EMA, Emer Cooke, señaló que, aunque "no se ha demostrado una relación causal con la vacuna", sí que "es posible", por lo que "se están realizando nuevos análisis". Hasta esa fecha, según Cooke, se han detectado un total de 44 casos de trombosis venosa cerebral en 9,2 millones de personas vacunas con la inyección de AstraZeneca en Europa, aunque no incluye todos los 31 casos notificados ayer en Alemania. En total, se han producido en Europa 14 muertes que se están siendo investigadas por la vacuna de AstraZeneca, aunque no todas por este tipo de trombos. "Si observamos la exposición ajustada a la edad, calculamos un riesgo de uno por cada 100.000 en los menores de 60 años", detalló.