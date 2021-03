La canciller alemana, Angela Merkel, alertó este jueves de la "nueva pandemia" del coronavirus por la extensión de las mutaciones, especialmente la británica, "más agresiva e infecciosa" pero confió en que con la vacunación se ve "la luz al final del túnel".

"Nos ha ganado la mano", dijo Merkel en el Bundestag en alusión a la extensión de la variante británica del SARS-CoV-2 y tras recordar que este jueves se constató un nuevo incremento de los nuevos contagios en Alemania, que eleva la incidencia semanal a los 113 casos por cien mil habitantes.

Alemania registró 22.657 nuevos contagios de coronavirus en las últimas 24 horas, cerca de 5.000 más que hace una semana, según las últimas cifras del Instituto Robert Koch (RKI) de virología.

La canciller confió sin embargo en que tanto la extensión de las vacunas como el refuerzo y extensión de los test para localizar cómo y dónde se propaga la covid-19 contribuirán a que Alemania y la Unión Europea superen la pandemia.

"Estamos en la tercera ola", constató la jefa del Gobierno alemán, quien dijo ante los diputados que entiende las preocupaciones de los ciudadanos, llamados a cumplir con estrictas medidas de restricción de la vida pública.

Merkel defendió el sistema alemán de reparto de responsabilidades entre la Federación y los "Länder" como vía adecuada para combatir la pandemia, reconoció que "no se puede organizar todo desde Berlín" y dijo que "en ciertas situaciones no se puede no hacer nada".

La canciller no hizo referencia en su declaración al inicio del debate parlamentario a la revocación de las medidas anunciadas a principio de la semana tras una maratoniana reunión entre ella misma y los líderes regionales, por la que pidió perdón el miércoles en un anuncio sin precedentes.

Pero aprovechó la ocasión para criticar a quienes "ven la botella medio vacía" cuando se valora la actuación contra la pandemia y se mostró convencida de que se conseguirá superar la situación.