Es la gran apuesta europea para relanzar el turismo de cara al verano: el pasaporte covid, Será gratuito y servirá para moverse por toda Europa. Y para que pueda viajar con seguridad la mayor cantidad de gente posible y no penalizar a quienes todavía no se han vacunado, el pasaporte covid incluirá información más allá de las vacunas: test negativos o incluso tener anticuerpos por haber sufrido la enfermedad. Los países que más dependen del turismo, como España, han sido sus mayores defensores, aunque desde el sector turístico resaltan que de nada valdrá si no llegamos al verano con gran parte de la población vacunada.