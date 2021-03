La noticia sorprendía a los profesores citados esta tarde para vacunarse con Astrazeneca en Valencia. A pesar de la cancelación, algunos han insistido en ponérsela. Pero la mayoría se han marchado sin vacuna y con más preocupación. Porque España paraliza la administración de Astrazeneca dos semanas. Tras detectarse el primer caso de trombosis venosa cerebral en un paciente vacunado con Astrazeneca en España. Un tipo de trombosis muy infrecuente que tiene estos síntomas "un dolor de cabeza muy intenso e inusual que no cede". En el Ministerio recuerdan que se trata de un solo caso de las casi 940.000 dosis de Astrazeneca suministradas en nuestro país y que la paralización es temporal, hasta que la Agencia Europea del Medicamento aclare si esta reacción es o no provocada por la vacuna.Mientras la OMS pide a los países que no paren la vacunación porque los beneficios son mayores que los riesgos.