Los países de la Unión Europea (UE) consideran que la aplicación provisional del acuerdo sobre la relación con el Reino Unido tras el Brexit debe prolongarse más allá del 28 de febrero para concluir el proceso de ratificación, en particular, la traducción del texto a los 24 idiomas oficiales del club comunitario, indicaron este lunes a Efe fuentes europeas.

La cuestión se abordó en una reunión de embajadores de los Veintisiete el viernes pasado y en la cita los Estados miembros coincidieron en la necesidad de extender la aplicación provisional.

Entre las fechas que manejaron los países figura la prolongación hasta el 30 de abril, aunque el apoyo a esa opción entre los Estados miembros no es unánime aún.

El acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Reino Unido se logró la pasada Nochebuena, demasiado tarde para que el Parlamento Europeo pudiera ratificarlo en 2020, antes de que el 1 de enero la legislación comunitaria dejara de aplicarse en territorio británico.

Para evitar un periodo en el que no hubiera un pacto en vigor y Londres y Bruselas tuvieran que comerciar con las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), menos ventajosas, se acordó aplicar el convenio de manera provisional durante dos meses, hasta el 28 de febrero. De esa forma, el pacto entró en vigor el 1 de enero, si bien el proceso de ratificación no ha concluido en el club comunitario.

Sin embargo, los Estados miembros consideran que el plazo de dos meses es demasiado ajustado, sobre todo, para finalizar la traducción del acuerdo a las 24 lenguas oficiales de la UE.

En cualquier caso, para prolongar la aplicación provisional no basta con el visto bueno de los Veintisiete, sino que la UE y el Reino Unido deben lograr un acuerdo en el Consejo de Asociación, órgano que reúne a las dos partes para debatir cuestiones relacionadas con la implementación o interpretación del convenio. Ese Consejo de Asociación aún no se ha constituido y no hay todavía una fecha para una primera reunión.

Por tanto, el Reino Unido debe dar su consentimiento a cualquier prórroga de la aplicación provisional.

La Eurocámara ya ha defendido extender el periodo de aplicación provisional para poder revisar el pacto durante más tiempo.