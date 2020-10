La Comisión Europea (CE) alertó este miércoles sobre la gravedad de la segunda oleada de coronavirus en la Unión Europea (UE), pidió a los ciudadanos que no relajen los esfuerzos, y reclamó a los Estados miembros acciones rápidas y contundentes para frenar la escalada generalizada de contagios.

"La situación de la Covid-19 es muy grave (...). Todos los datos apuntan a una fuerte expansión del virus en toda Europa. Nos encontramos en lo más hondo de la segunda oleada", dijo en conferencia de prensa la presidenta de la CE, Ursula von der Leyen.

La presidenta de la Comisión señaló que en esta segunda oleada hay dos enemigos, el propio virus y el hartazgo de los ciudadanos ante las restricciones.

"Entiendo que los ciudadanos estén hartos. Todos llevamos sacrificándonos durante varios meses" y "se está pagando un precio muy alto, tanto social como económico y muchas personas están sufriendo psíquicamente estas limitaciones (...). Pero no es el momento de bajar la guardia", subrayó.

Von der Leyen pidió a la ciudadanía esfuerzos adicionales para "contener el virus, por lo menos hasta que contemos con una vacuna y medios más adecuados para proteger la salud".

Los contagios llevan semanas acelerándose en toda Europa, donde según el último boletín del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC), Bélgica es el país con mayor incidencia acumulada sobre 100.000 habitantes en 14 días, con 1.390 casos, seguida de Chequia (1.379), Luxemburgo (760), Eslovenia (732), Países Bajos (694), Liechtenstein (687), Francia (629), Eslovaquia (455) y España (446).

"En las próximas semanas estas cifras van a seguir aumentando y muy rápidamente", apuntó Von der Leyen, quien preguntada por qué ha fracasado el plan europeo para impedir una segunda oleada respondió que se debió a "una estrategia de salida demasiado rápida" y a una "relajación de las medidas".

Von der Leyen compareció junto con uno de los descubridores del ébola y su consejero especial para el coronavirus, el belga Peter Piot, quien lamentó que se hayan "relajado demasiado las medidas" y subrayó que la situación puede "empeorar si no tomamos medidas de manera urgente, y drásticas".

Reincidir en ese error de cara a las Navidades podría derivar en "una tercera oleada", señaló.

"La buena noticia es que la mortalidad se ha reducido a la mitad con respecto a la primavera, porque ahora tenemos más experiencia y se ha avanzado en los tratamientos", explicó Piot, quien agregó que "estamos al principio de esta epidemia", que tiene menos de un año, y recordó que "sólo hay un virus que nos infecte y que se haya erradicado: la viruela".

El virólogo esbozó cuatro posibles caminos para superar al coronavirus: que "por algún milagro el virus cambie y se convierta en menos infeccioso"; que se alcance la inmunidad de grupo, lo que implicaría "millones de muertes" y "no sería aceptable desde el punto de vista ético"; un "confinamiento largo que "nos llevaría a la pobreza; y las vacunas, que definió como la "luz al final del túnel" pero no "una panacea", mientras pidió "no tomar atajos".

Nuevas propuestas

La Comisión Europea, que no tiene competencias en Sanidad sobre los Estados miembros, anunció una serie de propuestas técnicas para mejorar la coordinación entre los Veintisiete en la respuesta ante la pandemia y, en particular pidió a las capitales que compartan más y mejor información epidemiológica con el ECDC.

También reclamó que diseñen sistemas de testeo más rápidos y efectivos y transmitan a mediados de noviembre esas estrategias a la CE, que por su parte lanzará compras conjuntas para adquirir 100 millones de euros de test rápidos para los Estados miembros.

Reiteró algunas de las propuesta de Bruselas de las últimas semanas, como diseñar estrategias de vacunación y comunicar de manera efectiva a los ciudadanos, y avanzó que en noviembre presentará una estrategia común sobre las cuarentenas en las que trabaja con las capitales y con distintas agencias de la UE.

Cumbre Covid

Los jefes de Estado y de Gobierno de los países de la UE celebrarán este jueves una videoconferencia informal para abordar "la necesidad de intensificar el esfuerzo colectivo desplegado para luchar contra la pandemia".

"En tan solo unas semanas, la situación ha pasado de preocupante a alarmante. Ahora debemos evitar una tragedia", ha declarado en vísperas de la reunión el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, quien ha apuntado que es necesario un plan europeo basado en dos pilares: tests y rastreo, por un lado, y vacunas, por otro.

En ese sentido, ha abogado por "evitar los mismos errores" y "evitar el caos a toda cosa" ya que "el sentido común dicta, más que nunca, que Europa debe actuar como una sola, a través de la unidad y la solidaridad" porque una gestión descoordinada ahondaría las desigualdades y harían necesarios "otros planes de rescate".