Trump aprueba una orden que castiga los daños a estatuas con hasta 10 años de cárcel

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado este viernes haber firmado una orden ejecutiva para proteger los monumentos estadounidenses, que incluye anexos donde se anuncia que los responsables de incitar a desórdenes públicos serán perseguidos "hasta donde alcance la ley".



La orden, publicada en la web de la Casa Blanca, garantiza que cualquier persona o grupo que destruya o destruya un monumento o estatua podría enfrentarse a una pena de hasta 10 años de prisión por daño intencionado a una propiedad federal.



La ley, además, ordena que quienes incitan a la violencia y la actividad ilegal sean procesados "hasta donde alcance la ley" y avisa a las agencias de seguridad estatales y locales que permitan este daño de que podrían quedarse sin ayudas federales como castigo. Asimismo, se anuncia que "el Fiscal General tomará todas las medidas apropiadas contra las personas y organizaciones que hayan participado en actos ilegales, relacionados con disturbios y la destrucción de bienes federales".



I just had the privilege of signing a very strong Executive Order protecting American Monuments, Memorials, and Statues - and combatting recent Criminal Violence. Long prison terms for these lawless acts against our Great Country!