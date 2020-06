Donald Trump amenaza con movilizar al ejército para frenar los disturbios

El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció este lunes el despliegue de "miles y miles de soldados fuertemente armados" y de agentes para detener los disturbios en Washington DC originados durante las manifestaciones contra la violencia policial que causó la muerte hace una semana al ciudadano afroamericano George Floyd.



"Estoy movilizando todos los recursos federales, civiles y militares disponibles para detener los disturbios y los saqueos para poner fin a la destrucción y los incendios provocados y para proteger los derechos de los estadounidenses que respetan la ley", dijo el mandatario en un discurso en la Rosaleda de la Casa Blanca.



En concreto, informó de que han tomado "medidas rápidas y decisivas para proteger" la capital estadounidense, que vivirá su segunda noche de toque de queda, con el despliegue de soldados.



"Estoy enviando miles y miles de soldados fuertemente armados, personal militar y oficinas de aplicación de la ley para detener los disturbios, los saqueos, el vandalismo, los asaltos y la destrucción desenfrenada de propiedades", afirmó Trump, al indicar que el toque de queda, que comenzó este lunes cuatro horas antes, a las 19.00 hora local (23.00 GMT), en Washington DC "se aplicará estrictamente".



Además, se declaró dispuesto a desplegar al Ejército en las ciudades y estados que se nieguen a "tomar las medidas necesarias" para defender "la vida y la propiedad de sus residentes".



"Hoy he recomendado enérgicamente a cada gobernador que despliegue a la Guardia Nacional en cantidades suficientes para que dominemos las calles", aseguró Trump.



El mandatario urgió a los alcaldes y gobernadores a "establecer una aplastante presencia de agentes del orden hasta que la violencia haya sido sofocada".



"Si una ciudad o estado se niega a tomar las medidas necesarias para defender la vida y la propiedad de sus residentes, entonces desplegaré el Ejército de los Estados Unidos y resolveré rápidamente el problema por ellos", advirtió.



El jefe de la Oficina de la Guardia Nacional, general Joseph Lengyel, indicó en su cuenta de Twitter este lunes que "17.015 soldados y pilotos de la Guardia Nacional están ayudando a agencias civiles locales y estatales que responden a disturbios civiles".







Today, 17,015 National Guard Soldiers and Airmen are assisting local and state civilian agencies responding to civil unrest. (2/4) — General Joseph Lengyel (@ChiefNGB) June 1, 2020

El mensaje de Trump sosteniendo una biblia

Una decisión vergonzosa

Las protestas no cesan

Al final de su discurso en la Rosaleda de la Casa Blanca, Trump dijo que a continuación iría a "presentar sus respetos a un lugar muy, muy especial".La detención de Floyd en Mineápolis (Minesota, EE.UU.) el lunes pasado fue grabada por transeúntes con las cámaras de sus teléfonos móviles, que captaron cómo el agentede la víctima durante casi nueve minutos hasta que se asfixió.La autopsia del forense del condado de Hennepin de los restos de George Floyd determinó que su fallecimiento fue un homicidio.Según el documento, hecho público este lunes por el diario The Washington Post, Floyd pereció de "paro cardiopulmonar que se complicó con el subyugamiento, limitación y compresión del cuello" el pasado 25 de mayo a las 21.25 hora local (02.25 GMT).Igualmente, la autopsia ordenada por la familia de la víctima y divulgada también este lunes confirmó que falleció por, según su abogado.Los manifestantes apostados este lunes frente a la Casa Blanca fueronpoco antes de que Trump abandonara su residencia para atravesar caminando la plaza que ha albergado las protestas de los tres últimos días y posara con una biblia en la mano ante una conocida iglesia capitalina.Justo antes de que entrara en vigor el toque de queda en el Distrito de Columbia, que alberga a Washington, la Policía despejó Lafayette Square, el parque situado frente a la Casa Blanca, que el mandatario, rodeado de algunos de sus asesores, atravesó para dirigirse a la iglesia episcopal de Saint John, en la que han rezado todos los presidentes estadounidenses desde el siglo XIX.Trumpfrente a las ventanas tapiadas de la iglesia, en cuyo sótano se desató en la noche del domingo un incendio en medio de los intensos disturbios.La alcaldesa del Distrito de Columbia,criticó el ataque de la policía federal a los manifestantes, que ante el bloqueo permanecieron alejados de la mansión presidencial."Impuse un toque de queda a las 7 pm (23.00 hora GMT). 25 minutos antes del toque de queda y sin provocación, la policía federalfrente a la Casa Blanca, un acto que hará que el trabajo de los agentes del Departamento de Policía del Distrito de Columbia sea más complicado. ¡Vergonzoso!", tuiteó.La edil terminó su mensaje instando a los vecinos de Washington a que se marcharan a casa y se mantuvieran a salvo.También la propia encargada de la iglesia, Mariann Budde, expresó al diario The Washington Post su "indignación"."Estoy perpleja.y acaba de usar uno de los símbolos más sagrados de la tradición judeocristana", explicó Budde, que pasó la jornada entregando botellas de agua a los manifestantes y llamando a la protesta pacífica.A las críticas se sumó el virtual candidato demócrata a la Presidencia, el exvicepresidente, quien escribió en su cuenta de Twitter: "lanzó gases lacrimógenos a manifestantes pacíficos y disparó balas de goma para una foto"."Está usando el Ejército estadounidense contra el pueblo estadounidense", se quejó, sin mencionar directamente a Trump.Pero Estados Unidos volvió a vivir una, pese a los toques de queda declarados en las principales ciudades.En la capital, Washington DC, algunos manifestantes permanecieron en ciertas zonas del centro de la ciudad, entre ellos grupos que lanzaban piedras y destruían los escaparates de las tiendas.Mientras, en Nueva York, al caer el sol, comenzaronen la ciudad por la muerte de Floyd.La enorme tienda de Microsoft de la lujosa Quinta Avenida fue saqueada por jóvenes manifestantes pese a los grandes tablones de madera colocados en las puertas del establecimiento para tratar de evitar un ataque.No se libraron tampoco las tiendas de Nintendo, Michael Kors, Kate Spade o Barnes and Noble de la Quinta Avenida, mientras queubicado en el Rockefeller Center.También se conoció que los manifestantes seguían en las calles en Los Ángeles (California) y Chicago, en el estado de Illinois.