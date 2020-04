Trump amenaza con no destinar más fondos a la OMS

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado estar considerando no destinar más fondos a la Organización Mundial de la Salud (OMS), alegando que el organismo "está muy centrado en China" en la crisis derivada de la pandemia del coronavirus.

"No estoy diciendo que lo vaya a hacer, pero lo vamos a considerar", ha indicado Trump en la rueda de prensa diaria del grupo de trabajo del coronavirus en la Casa Blanca. "No sé, parece que se han puesto (la OMS) del lado de China", ha agregado, antes de afirmar que la organización está "muy centrada en China".

Previamente, el mandatario estadounidense ya había censurado a la OMS mediante su cuenta en la red social Twitter, acusándola de "chinocéntrica" por las "equivocadas" recomendaciones que, en su opinión, ha dado para combatir la pandemia de coronavirus.

Trump ha criticado en concreto el consejo que dio la OMS al principio de la crisis del coronavirus de mantener las fronteras abiertas con China. Así, ha vuelto a pronunciarse en este sentido durante la rueda de prensa en la Casa Blanca, afirmando que la OMS se opuso a su prohibición de restringir los viajes entre el país norteamericano y China.

Estados Unidos cerró sus fronteras a China el 31 de enero en respuesta a la amenaza creciente de la expansión del Covid-19. "Criticaron mi prohibición de viaje de China y estaban equivocados", ha señalado, según ha recogido la cadena de televisión CBS. Asimismo, ha incidido en que la organización no pudo parar la propagación del Covid-19 en la ciudad china de Wuhan, lugar donde se originó la pandemia.

"Pagamos la mayoría del dinero que obtienen", ha continuado el mandatario estadounidense, que ha asegurado que también considera establecer "un control muy poderoso" a la agencia de Naciones Unidas. La Casa Blanca ya había propuesto reducir a la mitad los fondos destinados para la OMS en su presupuesto de 2021.

En el punto de las restricciones de viaje a China, Trump ha reconocido que no vio los avisos que le mandó su principal asesor comercial, Peter Navarro, advirtiendo de que el coronavirus podría acabar con la vida de un gran número de estadounidenses y diezmar la economía. No obstante, ha sugerido que "probablemente" no habría tomado ninguna decisión diferente si los hubiera visto. "Finalmente hice más o menos lo que decía el memorándum", ha apuntado.

110.000 respiradores

Por otra parte, el dirigente estadounidense ha subrayado el esfuerzo que está realizando su Administración para distribuir un total de 110.000 respiradores entre los diferentes estados y hospitales, aunque ha precisado que no cree que Estados Unidos "los necesite".

Asimismo, Trump ha comunicado que ha pedido a la Cámara de Representantes estadounidense 250.000 millones de dólares más para financiar un programa a través del que las pequeñas empresas puedan adquirir préstamos. "Estamos en medio de una gran lucha nacional, una que requiere el sacrificio compartido de todos los estadounidenses", ha dicho.

El programa al que ha aludido Trump forma parte del paquete de estímulos de dos billones de dólares aprobado en marzo, y originalmente se preveía que contara con 350.000 millones.

En Estados Unidos, el país con mayor número de casos confirmados de Covid-19 del mundo, ya son 396.223 los infectados y 12.722 los fallecidos, con el estado de Nueva York como principal epicentro de la pandemia -con 138.836 casos confirmados y 5.489 muertos-.