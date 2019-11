Pablo Ibar pide ayuda para "salir del infierno" que está viviendo

Pablo Ibar, que este mes anunció que reclamará la repetición del juicio en el que fue condenado a cadena perpetua tras dieciséis años en el corredor de la muerte, ha pedido ayuda a quienes le apoyan para "demostrar" su "inocencia" y "salir del infierno" en el que asegura que está viviendo.







EXCLUSIVA MUNDIAL!! PABLO IBAR ENVÍA UN MENSAJE POR REDES SOCIALES A TODAS LAS PERSONAS QUE LE APOYAN . En un breve video que se ha remitido a la Asociación Pablo Ibar Juicio Justo pide ayuda y que la gente no olvide esta INJUSTICIA https://t.co/9898VL272w #pabloibar #florida pic.twitter.com/iR4klVUUc2 — Asoc Pablo Ibar (@asocpabloibar) November 26, 2019

En un vídeo emitido por lay difundido por las redes sociales, Ibar, condenado por un triple asesinato cometido en Miami (Estados Unidos) en 1994, señala que "no hay suficientes palabras para expresar cuánto" necesita a las personas que le dan su respaldo.dice el preso de origen español en este mensaje.La Asociación Pablo Ibar Juicio Justo señala que "en breve"en Facebook y Twitter", que "puedan contribuir más adelante a difundir las noticias sobre el caso" y asimismo, "de una forma u otra, a la campaña de crowdfunding" que esta organización "tiene previsto iniciar inmediatamente después"."Por favor, ayúdame,, ayúdame a salir de este infierno que estoy viviendo, ustedes me dan tanto apoyo, tanto ánimo, que no hay manera de poder agradecer todo lo que hacen por mí. De todo mi corazón, les quiero, un beso", destaca el recluso, cuya condena a muerte fue anulada por el Tribunal Supremo de Florida en 2016.