Trump abre la puerta a testificar en el 'impeachment'

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que "estudiará" la posibilidad de comparecer en el proceso de juicio político abierto contra él en el Congreso, a pesar de que considera que es una "caza de brujas" sin ningún tipo de sostén legal.

Trump ha criticado en Twitter a la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, afirmando que ha "sugerido" una posible comparecencia suya en las investigaciones que ya están abiertas en el Congreso para la apertura formal de un juicio político. "También dijo que podría hacerlo por escrito", ha añadido.

"Aunque no he hecho nada malo y no me gusta darle credibilidad a este fraude, me gusta la idea y la estudiaré en serio, con el objetivo de que el Congreso vuelva a centrarse de nuevo", ha añadido el mandatario norteamericano.

El proceso arrancó formalmente el 24 de septiembre y la semana pasada ya comenzó una segunda fase de comparecencias públicas, en el marco de las cuales se deberá determinar si hay indicios suficientes que sustenten llevar el caso al Senado para una posible destitución del presidente.

Pelosi deslizó la posibilidad de la dimisión en una entrevista difundida el domingo por CBS. "Lo que el presidente hizo fue mucho peor que lo que hizo Richard Nixon, pero en un momento Nixon se preocupó lo suficinete por el país para reconocer que no podía seguir", señaló.