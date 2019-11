Evo Morales dimite ante la pérdida de apoyos tras la auditoria de la OEA

El presidente de Bolivia, Evo Morales, ha dimitido este domingo de su cargo después del informe preliminar de la auditoría electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) en el que se reflejan graves irregularidades en las elecciones del pasado 20 de octubre que en principio le otorgaron la reelección. La renuncia de Morales está marcada también por la pérdida de apoyos clave y por los pronunciamientos del Ejército y la Policía.

"Estoy renunciando para que mis hermanas y hermanos dirigentes, autoridades del MAS (Movimiento Al Socialismo) no sigan hostigados, perseguidos, amenazados", ha argumentado.

Además, se ha referido a los líderes opositores Carlos Mesa y Fernando Camacho. "Espero que Mesa y Camcho y otros comités cívicos no maltraten, no perjudiquen, no engañen con mentiras, no utilicen al pueblo con prevendas", ha afirmado.

Precisamente Camacho, líder del Comité Cívico de Santa Cruz y considerado uno de los máximos dirigentes de las protestas, ha entrado este mismo domingo en la Casa de Gobierno de La Paz como prometió con la carta pidiendo la renuncia de Morales, una Biblia y una bandera de Bolivia. "Nuestra lucha no es con armas, es con fe", ha destacado Camacho, quien se ha erigido en la última semana en el rostro del rechazo a un nuevo mandato del presidente

Mientras, Carlos Mesa, principal rival de Morales en las presidenciales del pasado 20 de octubre, ha celebrado "el fin de la tiranía" tras la renuncia como presidente de Evo Morales, anunciada este domingo.

"A Bolivia, a su pueblo, a los jóvenes, a las mujeres, al heroísmo de la resistencia pacífica. Nunca olvidaré este día único. El fin de la tiranía. Agradecido como boliviano por esta lección histórica. Viva Bolivia!!!!!", ha publicado Mesa en Twitter.



Informe de la OEA

La salida del poder de Morales se ha visto precipitada tras la publicación del informe preliminar del equipo de auditores de la OEA que ha examinado el proceso electoral del 20 de octubre tras un acuerdo con el Gobierno boliviano. El informe refleja irregularidades en todos los aspectos bajo investigación y por tanto la OEA solicitó la repetición de los comicios.

Los auditores denuncian una "manipulación" del sistema informático empleado en la transmisión del recuento de votos de tal calibre que ha exigido una investigación de lo sucedido, y solicitado incluso la disolución de las actuales autoridades electorales del país.

En términos generales y por las deficiencias mencionadas, los auditores consideran "estadísticamente improbable" que el presidente del país, Evo Morales, consiguiera los 10 puntos porcentuales de ventaja necesarios para garantizar su victoria directa en los comicios que estableció el mencionado sistema.

"En virtud de la gravedad de las denuncias y análisis respecto al proceso electoral que me ha trasladado el equipo de auditores nos cabe manifestar que la primera ronda de las elecciones celebrada el 20 de octubre pasado debe ser anulada y el proceso electoral debe comenzar nuevamente", según ha manifestado Almagro a través de un comunicado.



Pérdida de apoyos

La publicación del demoledor informe ha impulsado a Morales a anunciar la anulación de las elecciones y la convocatoria de una nueva cita electoral ya con un Tribunal Supremo Electoral (TSE) renovado, como demandaba la oposición. Sin embargo, pese a esta victoria, de inmediato las voces más radicales de la oposición demandaron además la renuncia de Morales.

Para el senador y excandidato presidencial opositor Óscar Ortiz "los que hicieron el fraude" no deberían participar en los nuevos comicios para así respetar "el espíritu del 21F", es decir que Evo Morales no puede ser candidato. Tras unas horas de posible cálculo político, líderes más visibles como Camacho y Mesa pedían también la renuncia del presidente.

También desde la Policías, cuyo amotinamiento desde el viernes ha supuesto el impulso final a las movilizaciones de la oposición, han pedido la renuncia de Morales, y en el mismo sentido el Ejército se ha pronunciado para "sugerir" a Morales su marcha.

"Luego de analizar la situación conflictiva interna, sugerimos al presidente del estado que renuncie a su mandato presidencial, permitiendo la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad por el bien de nuestra Bolivia", ha afirmado el jefe del Mando Militar de las Fuerzas Armadas de Bolivia, Williams Kaliman.

Sin embargo, quizá el golpe definitivo y que no esperaba Morales ha sido el que le ha propinado la Central Obrera Boliviana (COB), sindicato considerado afín a Morales, que ha respaldado la petición de dimisión "si hay la necesidad de renunciar para pacificar al pueblo boliviano".



Agresiones y amenazas

El propio Morales ha subrayado en su discurso de renuncia que su dimisión busca evitar agresiones y amenazas a dirigentes de su partido, el Movimiento Al Socialismo. Antes de su dimisión, varios ministros y el presidente de la Cámara de Representantes y otros diputados han comparecido públicamente para renunciar a sus cargos alegando las amenazas contra sus familiares y ataques a sus viviendas.

El presidente de la Cámara de Diputados de Bolivia, Víctor Borda, ha comparecido con voz quebrada en la cadena Bolivisión para suplicar la liberación de su hermano a los manifestantes que lo mantienen retenido en la plaza de Potosí. "Exhortándoles, pidiéndoles que respeten la vida de mi hermano. Mi hermano no tiene nada que ver en este tema, tiene su vida aparte", ha subrayado.

También han dimitido el vicepresidente, Álvaro García Linera, y los ministros de Minería, César Navarro; de Deportes, Tito Montaño; Hidrocraburos, José Alberto Sánchez; Medio Ambiente y Agua, Carlos Ortuño, o Economía, Luis Alberto Arce Catacora, así como varios diputados y viceministros más. También ha dimitido la presidenta de la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, María Eugenia Choque.