El Parlamento británico pospone la votación sobre el acuerdo del Brexit

El Gobierno británico decidió este sábado no someter a la votación parlamentaria el acuerdo del "brexit", tras la aprobación de una enmienda que fuerza al primer ministro, Boris Johnson, a pedir una prórroga más allá del 31 de octubre.



La Cámara de los Comunes se reunió este sábado en sesión extraordinaria, la primera vez en más de 37 años, para decidir si apoyaba el pacto, votación que ahora no se producirá hoy.



El primer ministro, que había llegado a un pacto del "brexit" con la Unión Europea (UE) el pasado jueves, sufrió un revés cuando la iniciativa fue apoyada por 322 votos a favor y 306 en contra.







MPs have decided by 322 votes to 306 to amend the Government's approval motion.

#BrexitVote pic.twitter.com/4b0y3rF71F — UK House of Commons (@HouseofCommons) October 19, 2019

Una salvaguarda de seguridad

La enmienda fue introducida por el diputado independiente Oliver Letwin (exconservador) y pide posponer ladel "brexit" hasta que la legislación que debe implementarlo sea aprobada, lo que obliga a Johnson a solicitar un retraso más allá de finales de este octubre.Johnson, visiblemente molesto al término de la votación, aseguró que no negociará "un retraso" porque la ley no le "obliga a hacerlo" y esgrimió que otro retraso es "malo para el país, para la UE y para la democracia".Así, la votación de la legislación del acuerdo del "brexit" podría tener lugar el próximo martes en la Cámara de los Comunes.La polémica enmienda, aceptada por el presidente de esta Cámara, John Bercow, está pensada para funcionar como salvaguarda de seguridad en caso de que el trámite parlamentario de la ley del "brexit" no quede completado para el 31 de octubre yEl líder del(SNP) en la Cámara de los Comunes, Ian Blackford, advirtió a Johnson de que debe enviar la misiva al Consejo Europeo para solicitar un retraso del "brexit", de lo contrario, se arriesga a ser llevado ante la Justicia.Por su parte, la líder del Partido Liberal Demócrata, Jo Swinson, afirmó en la Cámara baja que los votantes merecen tenersobre el "brexit" en un segundo referéndum El primer ministro ha insistido en que está comprometido a cumplir con el calendario del "brexit" este 31 de octubre y llegó a decir queantes que pedir una nuevo retraso del "divorcio" del club europeo.El anterior pacto negociado por la exprimera ministra Theresa May fue rechazado tres veces por la Cámara de los Comunes y el Reino Unido -que tenía la fecha original de salida de la UE para el pasado 29 de marzo- se vio obligado a solicitar dos prórrogas -hasta abril y después hasta finales de este octubre-.