Ecuador insiste en que eliminará el subsidio a la gasolina

El vicepresidente de Ecuador, Otto Sonnenholzner, ha anunciado este miércoles que, gracias a la mediación de Naciones Unidas y la Conferencia Episcopal, se ha llegado a un primer acuerdo con los indígenas para que la marcha por Quito sea "pacífica", al tiempo que ha reiterado la oferta de diálogo a todos los sectores sociales para decidir qué se hace con los recursos que ahorrará el Estado con la eliminación del subsidio al combustible.

Sonnenholzner ha informado en una rueda de prensa celebrada desde Guayaquil, a donde se ha trasladado temporalmente el Gobierno desde Quito, de que la mediación de la ONU y la Iglesia Católica ha dado sus primeros frutos y el Ejecutivo y las organizaciones indígenas han llegado al "compromiso" de pactar la ruta de la marcha capitalina y que sea "pacífica".

El 'número dos' del Gabinete de Lenín Moreno ha indicado que "marchar en paz" es el requisito indispensable para "poder conversar en paz" más adelante, si bien ha llamado la atención sobre el hecho de que el diálogo con las organizaciones indígenas es "difícil" porque "la representación no es única", pese a lo cual ha reiterado la disposición de las autoridades a cerrar acuerdos.

A este respecto, ha vuelto a aclarar que el Gobierno no recuperará los subsidios al combustible que "la economía de Ecuador no lo soporta". Hacerlo, ha advertido, implicaría "poner en peligro la dolarización", "el único activo que nos ha permitido desarrollarnos los últimos 20 años", y, por tanto, "la estabilidad de los ecuatorianos". "No es un tema de ser tercos (...), es hacer lo correcto", ha sostenido.

Miles de indígenas iniciaron este miércoles una marcha hacia el centro histórico de la capital ecuatoriana, Quito, en protesta por la elevación del precio de los combustibles, en el marco de un acuerdo crediticio con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Perteneciente a la comunidad de Zumbahua, en la provincia de Cotopaxi (centro andino), Diana Guanatuña, reclamó porque consideran que han sido discriminados por el Gobierno liderado por Lenín Moreno que, por su lado, asegura tener el diálogo abierto con los indígenas, a quien suele llamar "hermanos".

Aunque algunos líderes indígenas aseguran que marchan para que el Gobierno derogue un decreto de la semana pasada con el que eliminó el subsidio a los combustibles, Gualotuña dijo a Efe que también quieren que "se vaya el Gobierno (pues) ha tenido suficiente tiempo para demostrar qué puede hacer por este pueblo y no ha hecho nada".

En la manifestación se leen carteles de rechazo a la corrupción, a Moreno, al FMI, a Estados Unidos, y otras en la que aseguran que "violento no es el pueblo que lucha sino el Estado que reprime".

Ecuador está bajo estado de excepción desde el pasado jueves cuando se dio la primera de dos jornadas de paralización absoluta de transporte público, en medio de la cual ocurrieron desmanes y saqueos.