Dos heridos graves en los disturbios en Hong Kong

Un total de 31 personas han resultado heridas, dos de ellas en estado crítico, en el marco de los enfrentamientos entre agentes de la Policía y manifestantes registrados este martes en Hong Kong en el día en el que se conmemora el septuagésimo aniversario de la proclamación de la República Popular de China, según han informado fuentes médicas.



Uno de los dos heridos críticos es un manifestante que ha sido alcanzado en el pecho por un disparo de agentes de la Policía, que han utilizado en al menos dos ocasiones munición real para dispersar las protestas, según informa el diario 'South China Morning Post'. "Tengo dolor en el pecho, llévenme al hospital", señala el joven manifestante, vestido de negro y protegido con un casco.



Un amigo del manifestante que ha recibido un disparo en el pecho ha contado al periódico 'South China Morning Post' que está ingresado con pronóstico grave en el hospital Princesa Margarita y que está siendo sometido a una operación quirúrgica.







#NOW - Video of riot police in #HongKong, shootung a protestor in the chest with a live ammunition with pistol in the city. #China pic.twitter.com/XkHDEXkT4P