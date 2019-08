Bolsonaro jalea un comentario contra la mujer de Macron

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se ha sumado en las redes sociales a los comentarios ofensivos contra la mujer de su homólogo de Francia, Emmanuel Macron, jaleando un comentario que comparaba a las dos primeras damas, entre las que median casi 30 años de diferencia.

El sábado, un seguidor publicó un montaje fotográfico de las dos parejas junto a la pregunta: "¿Ahora entiendes por qué Macron persigue a Bolsonaro". El ofensivo mensaje no habría trascendido de no ser por que entre sus comentarios -según 'O Globo'- figura uno del propio presidente brasileño: "No le humilles, hombre. Kkkkkkk".

El comentario, sobre el que el Gobierno de Brasil guarda silencio, ha generado críticas en un contexto marcado precisamente por el pulso político entre Macron y Bolsonaro a cuenta de las responsabilidades de este último en los incendios que afectan a la Amazonia brasileña.

La relación entre los dos países también había provocado una controversia diplomática a principios de este mes, después de que Bolsonaro cancelase a última hora un encuentro con el ministro de Exteriores francés, Jean-Yves le Drian, y luego apareciese en directo en Facebook cortándose el pelo.