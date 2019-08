Una catedral inglesa instala un tobogán en su interior para atraer a más fieles

La catedral de Norwich, un templo de culto anglicano ubicado en el condado de Norfolk (Inglaterra), ha instalado un tobogán de 15 metros de alto en su interior con el objetivo de atraer visitantes.



La atracción estará abierta a todas aquellas personas que quieran acercarse hasta el próximo domingo 18 de agosto y forma parte de una iniciativa misionera de once días llamada 'Seeing it Differently' (Verlo diferente), según informa la Iglesia de Inglaterra en su web.



Este proyecto tiene como objetivo descubrir ideas creativas para acercar a la gente a la Iglesia. Precisamente, el reverendo Andy Bryant, responsable de Misión y Pastoral, ha convocado este lunes 12 de agosto en la Catedral a todos aquellos interesados para plantear más propuestas innovadoras.



"¿Cómo podemos conectar con aquellos para quienes la Iglesia nunca aparece en su agenda?", pregunta el reverendo Andy Bryant, a quien se le ocurrió la idea del tobogán cuando visitaba la Capilla Sixtina, según publica The Guardian.







First in the queue ... the Dean of Norwich. #seeingitdifferently pic.twitter.com/8oOtTNCVuT — Norwich Cathedral (@Nrw_Cathedral) August 8, 2019

El reverendo pensó que los visitantes de la Catedral de Norwich no podían disfrutar de los salientes del techo del templo, algo que sí podrán apreciar durante esta semana gracias a esta iniciativa. El principal objetivo es contar a los visitantes la historia de la Biblia que se esconde tras estos salientes y que se acerquen a la Iglesia anglicana y a Dios desde