Yanis Varoufakis exige a la policía francesa que se disculpe por el incidente en el aeropuerto de París

A.M.

El exministro de Finanzas griego, Yanis Varoufakis, ha exigido a la policía francesa que se disculpe por el incidente que protagonizó este sábado en el aeropuerto Charles de Gaulle de París, después de que un agente de seguridad le reclamara el pasaporte durante un control aleatorio.

Un vídeo grabado por algunos pasajeros captó como el exministro griego, que viajó a la capital francesa procedente de Atenas, se enfrentaba a un policía cuando le solicitó que le enseñara el pasaporte. "Eres una desgracia para la nación francesa", le dice Varoufakis al agente. "Quiero que venga alguien más", insiste el exministro, que señala a su interlocutor como "un miembro problemático de la policía francesa". Al final, acabó reclamando la presencia "de un superior".

Ese incidente podría pasar factura al exministro griego, ya que se le ha abierto un procedimiento de infracción por un delito de injurias y podría ser citada para declarar ante un tribunal o verse obligado a pagar una multa, según informa El Periódico.

Varoufakis se ha puesto en contacto con este rotativo para ofrecer su versión de los hechos. Según ha explicado, al salir del avión el policía le reclamó el pasaporte, petición a la que él accedió.

"Aunque parecía satisfecho de que el pasaporte estaba en buen estado, parecía reacio a devolverlo y tenía una expresión hostil. Unos momentos después, me lo devolvió pero, cuando estaba a punto de partir, se colocó en el centro del pasillo, con los codos extendidos de manera bastante agresiva, dejando poco espacio para pasarlo sin tocarlo. Pasé junto a él a su derecha, mi codo derecho tocando su codo derecho. En el momento en que nuestros codos se tocaron (una inevitabilidad, dada su postura), reaccionó violentamente. Lo miré y le dije que era impropio que un oficial se comportara de esa manera con un visitante. En respuesta, agarró mi pasaporte y me pidió pararme contra la pared. Me negué y de inmediato exigí hablar con su oficial superior. Reaccionó aún más agresivamente, negándose a llamar a nadie".

"Me niego a aceptar la normalización de este tipo de comportamiento en cualquier cruce fronterizo de la UE", ha explicado Varoufakis a El Periódico.

Incidente de Varoufakis en el aeropuerto de París. A.M.

El exministro griego terminó acusando al policía de "comportamiento agresivo", por lo que reclamó la presencia de un superior, que le explicó que el agente quería presentar una queja contra él que ahora ha derivado en la apertura de un procedimiento de infracción.

Varoufakis fue ministro de Finanzas Gobierno de Syriza presidido por Alexis Tsipras, del que acabó dimitiendo cuando este aceptó el tercer rescate para Grecia. En las últimas elecciones europeas se presentó en Alemania al frente de un nuevo partido, DiEM 25, pero quedó fuera del Europarlamento. No obstante, sí consiguió un escaño en el Parlamento griego el domingo pasado, con su nuevo partido MeRA25.