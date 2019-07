Puigdemont: "Hoy Estrasburgo habla catalán, pero sobre todo habla demócrata"

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha agradecido este martes a los independentistas que se han desplazado hasta Estrasburgo (Francia) para protestar por el no reconocimiento como eurodiputados de él mismo, del exconseller Toni Comin y del líder de ERC, Oriol Junqueras, el día en que se constituye el Parlamento Europeo (PE).



En su cuenta de Twitter, Puigdemont ha escrito: "Hoy las calles de Estrasburgo hablan catalán, pero sobre todo hablan demócrata", en alusión a los cerca de 6.000 independentistas catalanes que se espera que se manifestarán en Estrasburgo.







Avui els carrers d'Estrasburg parlen català, però sobretot parlen demòcrata. N'hi ha que voldrien els carrers buits, silents, resignats. Però nosaltres omplim, parlem, lluitem. Que ho tinguin clar els nostres il·lusos perseguidors: no ens rendirem. Gràcies a tothom per ser-hi! — Carles Puigdemont (@KRLS) 2 de julio de 2019

"Algunos querrían las calles vacías, silentes, resignadas. Pero nosotros. Que lo tengan claro. Gracias a todos por estar ahí", concluye el mensaje de Puigdemont.El nuevoon los eurodiputados elegidos en las elecciones del 26M, salvo Oriol Junqueras, Carles Puigdemont y Antoni Comín, que no han podido recoger el acta de parlamentario.En este contexto, el, el organismo creado por Carles Puigdemont desde(Bélgica), ha convocado unaAyer mismo, eldesestimó la petición de Carles Puigdemont y de Toni Comín de establecer medidas cautelares contra la decisión del Parlamento Europeo de impedir su reconocimiento como eurodiputados."Dado que es indiscutible que los nombres de los demandantes no estaban incluidos en la lista remitida por las autoridades españolas al Parlamento el 17 de junio de 2019, debe estimarse que, a primera vista,", indicó el tribunal.Añade que "no puede prosperar" la alegación de Puigdemont y Comín, según la cual el PE debería haber considerado que la proclamación el pasado 13 de junio por parte de la Junta Electoral Central de los diputados electos "era la declaración oficial y no debería haber tenido en cuenta" la lista remitida por las autoridades españolas el 17 de junio.