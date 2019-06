Un diputado británico agrede a una activista de Greenpeace

El diputado conservador Mark Field ha sido suspendido como secretario de Estado de Exteriores tras empujar de manera agresiva a una activista de Greenpeace durante una cena de gala en la City de Londres, informó este viernes el Gobierno.



El incidente fue captado por las cámaras de televisión, que muestran el momento en que Field retiene de manera agresiva a la activista, la empuja contra una columna, le coge los brazos y la lleva fuera del lugar ante la mirada de los invitados.



La organización Greenpeace acusó este viernes al diputado conservador de agresión y manifestó la "conmoción" por el incidente.



La residencia de Downing Street, despacho oficial de la primera ministra en funciones, Theresa May, señaló que Field ha sido suspendido mientras se investiga lo ocurrido la pasada noche.







Footage shows foreign office minister Mark Field MP removing a protestor from the Mansion House dinner earlier this evening.



"It looks to be a very difficult situation for everyone concerned," says @AlistairBurtUK #newsnight | @KirstyWark pic.twitter.com/KcrKdQs40C