Guaidó libera a Leopoldo López y llama a un alzamiento militar en Venezuela

El presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Juan Guaidó, ha asegurado que, en el arranque de la denominada "Operación Libertad" contra el régimen de Nicolás Maduro, cuenta con el apoyo de "un grupo muy importante" de miembros de las Fuerzas Armadas y no solo en Caracas, sino "en todo el país".



Guaidó ha comparecido en una avenida a las afueras de Caracas, cerca de la Base Aérea La Carlota, para confirmar lo que previamente había anunciado en un vídeo difundido en Twitter y en el que, junto a un liberado Leopoldo López, abogaba por el "cese definitivo" de la "usurpación" política. Al menos una persona ha resultado herida por causas desconocidas en este lugar.



En Caracas, centenares de ciudadanos venezolanos comenzaron a cortar este martes las calles para mostrar su apoyo a Guaidó y los militares que se levantaron junto a él.



Guaidó ya habló en su primer mensaje acompañado de militares a los que describió como "valientes". "Me encuentro con las principales unidades militares de nuestra Fuerza Armada dando inicio a la fase final de la Operación Libertad", ha declarado Guaidó, bajo la premisa de que "el momento es ahora".





Pueblo de Venezuela inició el fin de la usurpación. En este momento me encuentro con las principales unidades militares de nuestra Fuerza Armada dando inicio a la fase final de la Operación Libertad. — Juan Guaidó (@jguaido) 30 de abril de 2019

Pueblo de Venezuela vamos a la calle, Fuerza Armada Nacional a continuar el despliegue hasta que consolidemos el fin de la usurpación que ya es irreversible. — Juan Guaidó (@jguaido) 30 de abril de 2019

Fuerza Armada Nacional han tomado la decisión correcta, cuentan con el apoyo del pueblo de Venezuela, con el aval de nuestra constitución, con la garantía de estar del lado correcto de la historia. A desplegar las fuerzas para lograr el cese de la usurpación. — Juan Guaidó (@jguaido) 30 de abril de 2019

Pueblo de Venezuela, es necesario que salgamos juntos a la calle, a respaldar a las fuerzas democráticas y a recuperar nuestra libertad. Organizados y juntos movilícense a las principales unidades militares. Pueblo de Caracas, todos a la Carlota. — Juan Guaidó (@jguaido) 30 de abril de 2019

López: "He sido liberado por militares a la orden de la Constitución"

Venezuela: ha iniciado la fase definitiva para el cese de la usurpación, la Operación Libertad. He sido liberado por militares a la orden de la Constitución y del Presidente Guaidó. Estoy en la Base La Carlota. Todos a movilizarnos. Es hora de conquistar la Libertad. Fuerza y Fe pic.twitter.com/Awm6P09ZM0 — Leopoldo López (@leopoldolopez) 30 de abril de 2019

Liberado Leopoldo López.

En sus segundas declaraciones, ha asegurado que cuenta con elde uniformados, aunque no ha precisado cifras. Sí ha apuntado que se trata de un movimiento que no se circunscribe solo a la capital, sino que tiene ramificaciones "en todo el país".Guaidó ha afirmado que, en calidad de presidente encargado del país sudamericano, ha emitido un decreto para amnistiar a los presos civiles y militares que hayan sido detenidos por motivos políticos, un indulto del que el propio López ha dicho haberse beneficiado"Mis custodios están con nosotros", ha declarado Leopoldo López, "convencido" de que "van a ser muchos más" los miembros de las Fuerzas Armadas que se van a "sumar" al bando de Guaidó. López ha llamado a la ciudadanía a salir a la calle "en paz" para "completar la primera fase" y apartar a Maduro del poder, con vistas a construir un Gobierno de transición y celebrar elecciones.El dirigente opositor venezolano ha confirmado su salida del arresto domiciliario y ha explicado que ha sidoen el arranque de lo que el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, ha denominado "Operación Libertad".Venezuela, según López, "ha iniciado la fase definitiva para el cese de la usurpación, la Operación Libertad". "He sido liberado por militares a la orden de la Constitución y del presidente Guaidó", ha publicado en Twitter el líder de Voluntad Popular.Es hora de conquistar la Libertad. Fuerza y Fe", ha proclamado López en su mensaje, difundido poco después de que apareciese en un vídeo junto a Guaidó y un grupo de militares. La citada base se encuentra a las afueras de Caracas.