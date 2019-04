Una congresista musulmana asegura haber sufrido más amenazas tras las críticas de Trump

La congresista musulmana Ilhan Omar ha asegurado haber sufrido un aumento de las amenazas después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, incluyera en un tuit conmemorativo de los atentados del 11 de septiembre de 2001 unas declaraciones suyas en las que se refería a los ataques como "algo que hizo alguna gente".



"Desde que el presidente tuiteó eso el viernes por la tarde he experimentado un aumento de las amenazas contra mi vida, muchas de ellas haciendo referencia directa al vídeo que difundió el presidente", ha aseverado la congresista demócrata, según ha informado la cadena CNN.





WE WILL NEVER FORGET! pic.twitter.com/VxrGFRFeJM