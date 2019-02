¿Qué países reconocen a Guaidó como presidente de Venezuela?

Desde que Juan Guaidó se autoproclamara "presidente encargado" de Venezuela, la comunidad internacional se ha debatido entre los países que reconocen al líder opositor o los que siguen apoyando a Nicolás Maduro.



Este mismo lunes Pedro Sánchez ha reconocido a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Lo ha hecho después de que terminara el plazo de ocho días que España dio a Nicolás Maduro para convocar elecciones libres y democráticas.



Pero no es el único país de la Unión Europea en hacerlo. Suecia y Francia han sido los primeros Gobiernos europeos en apoyar públicamente al presidente de la Asamblea Nacional venezolana. Se espera que este mismo día Guaidó también reciba el apoyo de Reino Unido, Alemania o Dinamarca.



Pero estos no son los primeros países en reconocer a Guaidó. El encargado de dar el pistoletazo de salida fue el presidente estadounidense, Donald Trump. "El pueblo venezolano ha hablado valientemente contra Maduro y su régimen y ha exigido libertad y Estado de Derecho", aseveró el mandatario norteamericano. "Animo a otros gobiernos del hemisferio occidental a reconocer al presidente de la Asamblea Nacional como presidente interino de Venezuela", añadió, asegurando que Estados Unidos "trabajará constructivamente con ellos".







Spoke today with Venezuelan Interim President Juan Guaido to congratulate him on his historic assumption of the presidency and reinforced strong United States support for Venezuela's fight to regain its democracy....