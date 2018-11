Trump anuncia el cese del fiscal general Jeff Sessions

El fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, ha entregado su dimisión al presidente, Donald Trump, a petición de este último, poniendo así fin a una relación que ha estado marcada por las tensiones provocadas por la investigación del Departamento de Justicia sobre los supuestos vínculos de la campaña de Trump con Rusia.



Trump ha informado vía Twitter de que Matthew G. Whitaker sustituirá de forma interina a Sessions como jefe del Ministerio Público. El reemplazo definitivo se decidirá más tarde, ha señalado.



El fiscal general y el presidente han protagonizado múltiples choques, con cruce de comunicados y declaraciones, por la investigación sobre la presunta relación del equipo de Trump para la campaña presidencial de 2016 con el Kremlin.



En estos dos años, Trump le ha reprochado que ha dado demasiado oxígeno al fiscal especial Robert Mueller. Sessions, por su parte, se ha defendido diciendo que solo ha procurado preservar la independencia del Departamento.









We are pleased to announce that Matthew G. Whitaker, Chief of Staff to Attorney General Jeff Sessions at the Department of Justice, will become our new Acting Attorney General of the United States. He will serve our Country well....