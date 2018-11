Trump celebra un "tremendo éxito"

El presidente estadounidense, Donald Trump, presumió hoy de un "tremendo éxito" en las elecciones legislativas de EE.UU., a pesar de que según las proyecciones, los demócratas recuperaron el control de la Cámara de Representantes.



"Un tremendo éxito esta noche. ¡Gracias a todos!", escribió el mandatario en un escueto tuit.





Tremendous success tonight. Thank you to all!