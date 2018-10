Rescatan a 12 animales de uno de los peores zoológicos de Europa

La organización internacional de protección de animales "Four Paws" (Cuatro Patas) ha rescatado hoy en la localidad albanesa de Fier a doce animales que malvivían desde hace años enjaulados en unos de los peores zoológicos de Europa.

Se trata de tres leones, una osa de tres patas, una cebra, un antílope, una zorra, cuatro ciervos y una tortuga, que durante años han vivido atrapados en pequeñas jaulas sucias, del tamaño de las que se usan en los circos, con suelo de hormigón y sin atención veterinaria.

Los desagües del zoo se vertían a la carretera nacional, lo que provocó la ira entre el vecindario, que temía un posible brote de enfermedades infecciosas.

Los animales servían como atracción turística para atraer clientes al restaurante que el dueño del Safari Park Zoo, Petrit Osmani, regenta en el mismo recinto.

La operación de rescate se realizó en coordinación con Ministerio de Turismo y Medio Ambiente, inspectores medioambientales, así como la policía albanesa.

Al llegar al zoo para emprender la operación de traslado a la capital, Tirana, los activistas se encontraron ante un portón cerrado y con el dueño sin aparecer, presuntamente "por motivos familiares". Tras dos horas y media de espera, los inspectores abrieron el portón usando tenazas.

Los voluntarios rescatan a una cebra. EFE

"Ya ha caducado el plazo de 8 días y el dueño no ha presentado ningún documento. Hoy cerramos el zoo y confiscamos a los animales", dijo el director general de la Policía Forestal, Anduel Xhalia.

Las autoridades habían dado al dueño del parque, Petrit Osmani, ese plazo para presentar los informes veterinarios, así como la correspondiente documentación de la aduana, ya que la mayoría de los animales son importados.

Además, le impusieron como condición para poder mantener el parque mejorar las condiciones higiénico sanitarias y ampliar los refugios.

Finalmente el dueño apareció enfurecido gritando: "No soy ni un vagabundo, tampoco un asesino. Hay tantos policías como si hubiera estallado una guerra. Llevo 15 años cuidando y alimentando a estos animales y ahora me los quitan por la fuerza para regalarlos a algún otro zoo".

Tras una revisión rápida del estado de salud por los veterinarios de "Four Paws", los animales fueron anestesiados, colocados en cajas y subidos a camiones que los trasladarán al zoológico de Tirana.

"Haremos todo lo posible para minimizar los riesgos durante su evacuación", declaró el veterinario de "Four Paws", Marc Goelkel.

El primer animal anestesiado fue el león llamado Lenci, de 12 años de edad, que sufre de una grave infección en el ojo izquierdo, que probablemente pierda.

Lenci, con el ojo infectado. AFP

Los animales permanecerán en el zoo de Tirana hasta que se recuperen y se arregle toda la documentación que hará posible su traslado a otro país, dijo a Efe Martin Bauer, responsable de prensa de la organización.

"Somos conscientes de que las condiciones de mantenimiento en el zoológico de Tirana no son ideales, pero si no hubiera ofrecido su disposición de albergar temporalmente a los animales confiscados, no habría sido posible realizar ninguna acción de rescate y traslado al extranjero", añadió.

Según la activista, Jeta Lepaja, se trata de uno de "los peores zoológicos de Europa... Es una cárcel que ofrece solo sufrimiento. Se ve en la mirada de los animales", dijo a Efe.

Los tres leones serán enviados a Holanda y luego al santuario de "Four Paws" en Sudáfrica; la osa y la zorra a Alemania, mientras que se desconoce el paradero de los demás.

"Buscaremos la mejor solución" para estos animales, afirmó Bauer.

La organización internacional Four Paws, dedicada al bienestar de los animales, es activa en Albania desde hace años y en colaboración con sus socios albaneses ha salvado a más de 25 osos albaneses que han sido transferidos a santuarios fuera del país durante los últimos tres años.