El pasajero que insultó a una mujer negra pide perdón y dice que no es racista

El pasajero filmado mientras dirigía insultos a una mujer negra en un vuelo de Ryanair entre Barcelona y Londres Stansted pidió este viernes disculpas por su comportamiento, pero afirmó que no es racista.

En declaraciones a la cadena de televisión británica ITV, David Mesher, quien reside en Birmingham (centro de Inglaterra), explicó que el abuso verbal dirigido contra Delsie Gayle, de 77 años, fue un "pequeño ataque de mal genio".

El incidente supuestamente racista, parte del cual fue grabado en vídeo por otro pasajero, ocurrió el pasado día 19, viernes, durante el embarque del vuelo FR015 y, según Mesher, comenzó cuando le pidió a su compañera de fila, sentada en el pasillo, que le dejara pasar para ocupar su asiento en ventanilla.

"Probablemente perdí un poco los nervios y le ordené que se levantara. No soy de ninguna manera una persona racista (...) Pido perdón por toda la angustia que le causé en ese momento y la que sufre desde entonces", dijo Mesher.

En la misma cadena, Delsie y su hija Carol, quien la acompañaba en aquel vuelo, rechazaron las disculpas del supuesto agresor: "Hay que olvidar y perdonar, pero me va a llevar mucho tiempo superar lo que él me ha hecho", dijo la víctima.

Aunque en el citado vídeo se escucha que Mesher le llama "fea negra cabrona", "fea vaca estúpida" y le dice que no le hable "en una lengua extranjera", éste permaneció en el avión, lo que ha generado indignación en la redes sociales y críticas hacia Ryanair.

"Él dice que no fue racista, pero no hubiese dicho esas palabras si no fuese racista", agregó Carol Gayle.

Madre e hija mantuvieron este viernes durante la entrevista que la aerolínea irlandesa de bajo coste no se ha puesto aún en contacto con ellas, un extremo que ha sido rechazado por la compañía.

En un comunicado, Ryanair presentó este viernes su versión de los hechos y reiteró que ha abordado con "la urgencia y seriedad apropiadas" este asunto, que está siendo investigado, recordó, por las policías española y británica.

La aerolínea defendió su actuación y explicó que la tripulación de cabina española también actuó de acuerdo con los procedimientos establecidos para este tipo de casos.

"De nuevo, queremos ofrecer nuestras más sinceras disculpas a esta pasajera por los inaceptables y lamentables comentarios que le hizo un pasajero adyacente, y creemos que tras informar inmediatamente a la Policía y disculparnos por escrito a esta cliente pronto el domingo por la mañana, Ryanair ha abordado este asunto con la urgencia y seriedad apropiadas", señaló en la nota su director de comunicaciones, Robin Kiely.