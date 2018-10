Un republicano radical, detenido por el envío de paquetes bomba en EEUU

Las autoridades estadounidenses identificaron hoy al detenido por el envío de trece paquetes bomba a figuras del Partido Demócrata como Cesar Sayoc Jr., de 56 años y residente en Florida.



Las autoridades se han incautado, además, de una furgoneta blanca, llena de fotos del presidente estadounidense, Donald Trump, y con imágenes amenazantes contra personalidades como la exsecretaria de Estado Hillary Clinton o el cineasta Michael Moore.





Law enforcement officials have identified the man arrested in connection with suspected bombs as Cesar Sayoc, 56. He has an Aventura, Florida, address, and was arrested at a business in Plantation, about 20 miles away. https://t.co/JBfMZIa9C0 pic.twitter.com/j2TR3Nz83Q