Hallan artefactos explosivos dirigidos a Hillary Clinton y Barack Obama

Las autoridades anunciaron hoy el hallazgo de paquetes sospechosos enviados al expresidente Barack Obama (2009-2017) y la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, mientras que detectaron otros bultos sospechosos dirigidos a una congresista demócrata y al edificio Time Warner, en Nueva York.



En un comunicado, el Servicio Secreto precisó que interceptó el paquete mandado a Clinton, también excandidata presidencial, en su casa del condado de Westchester (Nueva York) a última hora del martes, mientras que halló otro este miércoles en Washington dirigido a la casa de los Obama.



"Los protegidos no recibieron los paquetes ni corrieron el riesgo de recibirlos", agregó la nota del Servicio Secreto, que vela por la seguridad del presidente de EE.UU. y de los exmandatarios, entre otros.



Apenas una hora más tarde, las autoridades neoyorquinas evacuaron el edificio Time Warner, en Nueva York, por el hallazgo de un tercer paquete sospechoso, mientras que la Policía local pidió no acercarse a la zona de Columbus Circle, donde está situado el inmueble, muy cerca de Central Park.



Según un mensaje enviado por el presidente de CNN, cuya sede se encuentra en dicho edificio, Jeff Zucker, a sus empleados, se ha evacuado el edificio por precaución "como resultado de un paquete sospechoso que se ha recibido en la sala de correo".





Desalojan la sede de CNN en Nueva York por amenaza de bomba. Agencia ATLAS | EFE

CLARIFICATION: At this time the Secret Service has intercepted TWO suspicious packages - one in NY and one in D.C. Reports of a third intercepted package addressed to the WH are incorrect. We refer media to our statement: https://t.co/lJdTn04KmI