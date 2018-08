Cuatro muertos en un tiroteo durante un torneo de videojuegos en Florida

Al menos cuatro personas han muerto y once más han resultado heridas en un tiroteo ocurrido este domingo en un centro comercial de Jacksonville, en el estado norteamericano de Florida, según la cadena de televisión local WJXT. El tirador habría sido ya abatido y el lugar está siendo registrado.



Las primeras informaciones apuntan a que el tiroteo comenzó en una sala de juegos, GLHFGameBar, donde se celebraba una competición oficial del videojuego de simulación de fútbol americano Madden 19. En el siguiente vídeo colgado en redes sociales, se aprecia -desde el segundo 0.25- como los disparos sorprenden a los concursantes y la competición se interrumpe:







"Múltiples muertes en la escena, muchos están siendo transportados", escribió en Twitter la oficina del comisario de Jacksonville. "Un sospechoso murió en el lugar", añadió. "No sabemos por el momento si hay otro sospechoso".





One suspect is dead at the scene, unknown at this time if we have a second suspect. Searches are being conducted. https://t.co/qBJvkaO7xT