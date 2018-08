Trump pide a Pompeo que no vaya a Corea del Norte

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo hoy que ha pedido al secretario de Estado, Mike Pompeo, que cancele el viaje que tenía previsto realizar a Corea del Norte la próxima semana al considerar que "no se están realizando suficientes progresos" en las negociaciones entre ambos países.

"Le he pedido al secretario de Estado, Mike Pompeo, que no vaya a Corea del Norte esta vez, porque tengo la sensación de que no se están realizando suficientes progresos en relación con la desnuclearización de la Península de Corea", señaló Trump en su cuenta personal de Twitter.

Este jueves el propio Pompeo aprovechó la presentación del nuevo enviado especial de EE.UU. para Corea del Norte para anunciar que tenía previsto viajar al país asiático la semana que viene.

En un segundo mensaje, Trump indicó, no obstante, que Pompeo "espera ir a Corea del Norte próximamente", y aprovechó para transmitir sus "más cálidos saludos y respeto" al líder norcoreano, Kim Jong-un.

"¡Espero encontrarme con él pronto!", concluyó el presidente estadounidense.

Pompeo anunció ayer que iba a hacer el que hubiera sido su cuarto viaje a Corea del Norte desde el pasado mes de abril, tras dar a conocer el nombre del nuevo enviado especial de EE.UU. para Corea del Norte, Steve Biegun, quien debía a acompañarle en la visita.

Horas después, la portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert, informó ayer de que Pompeo no tenía previsto reunirse en esta ocasión con Kim, como sí hizo en anteriores visitas.

Nauert rechazó, además, que Washington estuviera molesto ante la falta de avances, tras la cumbre entre Trump y Kim en Singapur el pasado 12 de junio, y sostuvo que la nueva visita del secretario de Estado iba a servir, entre otros, para continuar con la "normalización" de las relaciones bilaterales.