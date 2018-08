El camionero que se salvó por los pelos: "Frené para escapar de aquel infierno"

La imagen de un camión verde al borde del abismo tras desplomarse el puente Morandi en Génova ha dado la vuelta al mundo. El conductor del vehículo era un conductor italiano de 37 años que ha contado al Corriere della Sera como vivió aquel "infierno".

"Llovía, llovía mucho y no era posible ir más rápido. Cuando otro coche me adelantó, reduje la velocidad para mantener la distancia de seguridad porque frenar con esa lluvia era imposible. No vi gran cosa", explica.

"En un momento dato, todo tembló", continúa. "El coche que tenía delante desapareció y parecía que se lo habían tragado las nubes. Levanté la vista y vi cómo se caía la torre del puente".

El camionero instintivamente se alejó todo lo que pudo: "He frendado. No solo he frenado, he clavado las ruedas. Instintivamente, al encontrarme el vacío delante de mí he metido marcha atrás, como para tratar de escapar de aquel infierno".

Otro camionero, Afifi Idriss, marroquí de 39 años que conducía justo detrás cuenta que vio "el camión verde deternerse y retroceder y paré, cerré el camión y escapé".