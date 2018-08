Accidente en Génova | "Oh Dios, oh Dios": el grito de un hombre que grabó el derrumbe

El derrumbe de un puente en Génova deja de momento 22 muertos, una cifra que podría aumentar en las próximas horas. Y es que las autoridades hablan de una "inmensa tragedia". Varias personas se encuentran bajo los escombros del puente Morandi, de unos 100 metros de altura, tras la caída de una decena de vehículos al vacío, según explicó el director de la central de emergencias 118, Francesco Bermano.

Un testigo aseguró a la emisora Isoradio, especializada en el tráfico en las autopistas, que se trata de "una escena apocalíptica". Varias personas han sido extraídas con vida de entre los escombros y se desconoce el número de sobrevivientes.

La televisión transmitió la grabación del dramático momento en el que un testimonio asiste al desplome del viaducto de una altura de 90 metros. "Oh Dios, oh Dios, oh Dios, Oh Dios", clama horrorizado.

Las fuertes lluvias que azotaban la zona cesó tras dos horas, por lo que fue autorizada la participación de un mayor número de socorristas así como de varios helicópteros.

"Escuché como un trueno, mi hija creía que era un terremoto. Entendimos luego que era la caída del puente. Algo terrible", contó a SkyTV una habitante del sector, altamente poblado.

La policía no descarta que se trate de un fallo estructural del puente, por o tanto se abrió una investigación judicial para establecer quiénes son la responsabilidad de la tragedia.

En las primeras imágenes difundidas por los medios de comunicación se puede ver el puente, al que le faltan varias decenas de metros, sumido en una niebla de polvo que cubre la zona industrial.

El puente fue construido en la década de 1960 en la autopista A10. Fue restaurado en 2016. El viaducto mide 1.182 metros de longitud y tiene una altura de cerca de 100 metros.

La circulación por la autopista fue interrumpida así como el transporte de trenes, causando problemas de tráfico ya que se trata de un tramo clave.