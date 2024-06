Viviendo en la nube

Contenido ofrecido por:



En procedimientos de telemedicina, especialmente en cirugía remota, los médicos operan con equipos a distancia. Una baja latencia es esencial para que los movimientos del cirujano sean reflejados casi instantáneamente por los instrumentos quirúrgicos, minimizando el riesgo de errores. En el mundo de las finanzas, las operaciones de trading de alta frecuencia requieren tiempos de respuesta extremadamente rápidos. Milisegundos pueden marcar la diferencia entre una operación rentable y una pérdida. Y en el mundo de la movilidad autónoma, los vehículos deben tomar decisiones en tiempo real para evitar accidentes y asegurar la seguridad de los pasajeros y otros usuarios de la carretera. La baja latencia es crucial para procesar datos de sensores y cámaras y reaccionar rápidamente. Y si se lo estaban preguntando, la vorágine del nuevo mundo hace que podamos salvar la vida de una persona en cuestión de milisegundos.

Alberto Granados en la Plenaria de Microsoft Envision AI Connection.

Por eso, y porque el devenir de los tiempos nos lleva hacia la necesidad de computar datos y generar algoritmos cada vez más complejos, cada vez más rápidos y con una necesidad de consumo cada vez más alta, Microsoft da un paso decisivo para impulsar el desarrollo de la inteligencia artificial (IA) y los servicios en la nube en España y por eso la tecnológica ha anunciado la apertura de su primera región cloud en el país, denominada "Spain Central", ubicada en la Comunidad de Madrid. Esta infraestructura estratégica forma parte del compromiso de Microsoft de invertir casi 2.000 millones de euros en España entre 2024 y 2025, con el objetivo de acelerar la digitalización de las organizaciones españolas y consolidar a España como un hub tecnológico clave en Europa.

La apertura de la región cloud "Spain Central" es una clara muestra del compromiso de Microsoft con la transformación digital y el desarrollo de la inteligencia artificial en España.

Y es que la nueva región cloud de Microsoft en España se sitúa entre las cinco más importantes a nivel europeo, según las declaraciones de Alberto Granados, presidente de Microsoft España. "Spain Central" contará con tres zonas de disponibilidad (datacenters) interconectadas, lo que garantizará la alta disponibilidad y continuidad de los servicios ofrecidos a través de esta infraestructura.

Uno de los principales focos de esta región cloud será impulsar el desarrollo de soluciones y servicios de inteligencia artificial, tanto para empresas como para entidades públicas en España y el resto de Europa. Microsoft destaca que "Spain Central" contará con las capacidades más avanzadas de Europa en materia de IA generativa, posicionando a España como un centro neurálgico para la innovación en esta tecnología.

Servicios de vanguardia: de la productividad a la ciberseguridad

A través de "Spain Central", Microsoft ofrece una amplia gama de servicios en la nube que abarcan desde la productividad empresarial hasta la ciberseguridad y la analítica de datos. Algunos de los principales servicios que estarán disponibles incluyen:

Azure: Infraestructura como servicio (IaaS), plataforma como servicio (PaaS), servicios de datos y analítica, y de Inteligencia Artificial

Microsoft 365: Aplicaciones de productividad y colaboración

Dynamics 365: Soluciones de gestión empresarial

Power Platform: Herramientas de análisis de datos, automatización de procesos y desarrollo de aplicaciones

Microsoft Copilot for Security: Solución de IA generativa para ciberseguridad

Además, Microsoft ha obtenido la certificación del CCN-CERT de nivel alto dentro del Esquema Nacional de Seguridad, lo que garantiza el cumplimiento de los más altos estándares de seguridad y privacidad de los datos gestionados en esta región cloud. Se trata además de la única región de nube pública en España que ha obtenido una certificación en Nivel Alto para un servicio de Inteligencia Artificial Generativa.

Impacto económico y generación de empleo

Según un análisis de IDC, la nueva región cloud de Microsoft en España tendrá un impacto económico significativo. Se estima que entre 2024 y 2030, "Spain Central" podría sumar más de 10.700 millones de euros al PIB nacional y contribuir a la generación de cerca de 77.000 nuevos puestos de trabajo.

Estos datos reflejan el enorme potencial que tiene la inversión de Microsoft para impulsar el crecimiento de la economía digital y el ecosistema tecnológico en España. Granados, presidente de Microsoft España, destaca que "esta nueva región de nube apoyará y estimulará el crecimiento económico de clientes y partners, permitiendo a las empresas, los gobiernos y las industrias reguladas aprovechar los beneficios de la nube y la Inteligencia Artificial".

Sostenibilidad y eficiencia energética

Esta nueva infraestructura tecnológica de última generación parte de un diseño de máxima eficiencia y sostenibilidad, capaz de alcanzar un índice de eficacia en el uso de energía (PUE -Power Usage Effectiveness-, un ratio que describe cuán eficiente es un centro de datos informático utilizando la energía) de 1,12, muy cercano al límite teórico absoluto de 1, y que mejora enormemente la media de los centros de datos tradicionales.

La apertura de "Spain Central" representa una oportunidad histórica para acelerar la transformación digital y el desarrollo de la inteligencia artificial en España.

Esto se logra gracias al uso de tecnologías como la refrigeración evaporativa directa, que permite enfriar los sistemas con aire exterior y minimiza la necesidad de agua para la refrigeración. Además, Microsoft se ha comprometido a utilizar el 100% de energía renovable para alimentar estos centros de datos para 2025, y a ser positivos en agua (generar más agua de la que se utiliza) y negativos en carbono para 2030.

La apuesta de Microsoft por la IA responsable

Consciente de la importancia de un desarrollo responsable y ético de la Inteligencia Artificial, Microsoft ha incorporado este enfoque en la concepción y despliegue de su nueva región cloud en España. Además de las certificaciones de seguridad y privacidad, la compañía ha integrado herramientas y plantillas que facilitan el cumplimiento de la nueva regulación europea sobre IA. "La única forma de impulsar la adopción y despliegue de la IA es haciendo que las personas puedan confiar en ella", afirma Jean-Philippe Courtois, vicepresidente ejecutivo y presidente de Alianzas de Transformación Nacional de Microsoft. Por ello, la empresa trabaja activamente en prácticas de IA responsable, cruciales para mantener la confianza y la privacidad del usuario.

Alberto Granados, presidente de Microsoft España y Jean Philippe Courtois, Executive Vice President & President, National Transformation Partnerships de Microsoft.

Copilot for Security: La IA generativa al servicio de la ciberseguridad

El máximo nivel de profesionalidad, ética, rapidez... no son nada sin la ciberseguridad y por este motivo, uno de los servicios estrella que se ofrecerá a través de "Spain Central" es Copilot for Security, la primera solución de Microsoft que pone la IA generativa al servicio de los profesionales de seguridad. Esta herramienta, diseñada para ayudar a empresas y organizaciones de todo nivel, utiliza tecnologías de IA avanzadas para automatizar y ampliar las capacidades de detección, respuesta y análisis de amenazas cibernéticas. Copilot for Security se suma a otros servicios de IA generativa que Microsoft ha lanzado recientemente, como Copilot para Windows, demostrando el compromiso de la compañía por democratizar el acceso a estas tecnologías y potenciar las capacidades humanas.

La Nube de Microsoft y el ecosistema de partners

Más allá de la propia infraestructura de "Spain Central", el impacto económico de la apuesta de Microsoft por España se extiende a todo su ecosistema de partners y clientes. Según un análisis de IDC, el impacto acumulado de la nube de Microsoft, su ecosistema de 12.600 partners en España y los clientes españoles que utilizan sus servicios, tendrá un impacto superior a los 102.000 millones de dólares en el PIB nacional entre 2024 y 2030. Esto demuestra el efecto multiplicador que genera la inversión de Microsoft, no solo a través de la creación de empleo directo, sino también en la generación de negocio y oportunidades para las empresas tecnológicas locales que forman parte del ecosistema de partners de la compañía.

Si bien la Inteligencia Artificial ofrece un enorme potencial para transformar diversos sectores, su adopción también plantea algunos retos que deben ser abordados. Según el propio Microsoft, la falta de personal especializado es la principal barrera que enfrentan las empresas españolas para el despliegue masivo de IA, con el 52% de las organizaciones identificando esta brecha de talento como un obstáculo clave.

Para superar esta limitación, Microsoft y otras empresas líderes en el sector tecnológico están impulsando iniciativas de formación y capacitación, con el objetivo de preparar a los profesionales españoles y garantizar que puedan aprovechar plenamente las oportunidades que ofrecen las tecnologías de Inteligencia Artificial.

Formación y desarrollo de talento

La apertura de la región cloud "Spain Central" también representa una gran oportunidad para el desarrollo de talento y la generación de empleo cualificado en España. Según Granados, nuestro país se sitúa en el decimocuarto lugar en cuanto a disponibilidad de profesionales formados en tecnologías de Inteligencia Artificial, lo que contrasta con el quinto puesto que ocupa en la adopción profesional de IA. "En España nos faltan skills y desarrolladores y es importante hacerse con el talento necesario porque allí donde se abren centros de datos, se acelera el empleo".