Felipe Navarro, Director General Adjunto del Área Financiera de Mapfre, nos ofreció una visión de la compañía clara y directa sobre el negocio y el compromiso de la aseguradora con sus objetivos. Destacando el posicionamiento clave que tiene Mapfre en el negocio asegurador, con limitada exposición a las áreas de conflicto bélico actuales, y una gestión estricta de las inversiones, eficiencia y solvencia, lo que le ofrece un perfil defensivo en el entorno actual. Un modelo de negocio donde también destaca la apuesta por la innovación, distinguiendo entre la inteligencia artificial tradicional y la nueva IA generativa, en equilibrio con la atención al cliente como eje central de su estrategia.

Felipe Navarro López de Chicheri

Mapfre obtuvo unos resultados récord en el ejercicio 2025 gracias a la fuerte diversificación que la caracteriza, tanto geográfica como sectorial, y la eficiencia técnica, apoyada por un año 2025 sin grandes eventos catastróficos relevantes como en años anteriores. Esto se tradujo en un ratio combinado, que mide la siniestralidad y los gastos sobre las primas, del 92,2% a finales de 2025, un nivel que muestra la resiliencia técnica con la que cuenta la compañía.

El buen comportamiento en 2025 les ha permitido actualizar al alza sus objetivos para 2026. De este modo esperan alcanzar un ROE por encima del 13%, situar el ratio combinado en un rango entre el 93%-94%, objetivo que consideran "suficientemente ambicioso" y factible, y mantener el crecimiento de las primas por encima del +6% a tipos de cambio constantes de media en el periodo 2024-26.