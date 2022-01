Implementar planes de cribado de cáncer de pulmón salvará vidas en España

Contenido ofrecido por:





Debido tanto a su agresividad como a la dificultad que tiene realizar un diagnóstico precoz , este tipo de tumor destaca entre los que tienen peor pronóstico. Según la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), la edad media al fallecimiento por cáncer de pulmón en España es de 68 años entre los hombres y 66,6 entre las mujeres , y presenta una tasa de supervivencia a 5 años inferior al 15%, según la AECC.

A pesar de los avances terapéuticos, la curación solo es posible cuando se detecta en situación localizada , lo cual ocurre en menos del 30% de los casos. En la actualidad existen cuatro formas de tratarlo: quimioterapia, radioterapia, inmunoterapia y tratamiento quirúrgico, siendo este último el más efectivo en estadios tempranos del tumor.

Importancia de la detección precoz

Por tanto, se plantea la necesidad de diseñar fórmulas que permitan disminuir de forma significativa la mortalidad entre los pacientes de cáncer de pulmón e invertir los datos de fallecimientos producidos por este tumor, algo que es posible a través de los programas de cribado que permiten una detección temprana de este tumor .

Los cribados son pruebas diagnósticas cuyo objetivo es precisamente detectar enfermedades en estadios prematuros para mejorar su pronóstico y, a través de un rápido tratamiento, evitar o reducir la mortalidad. Sin embargo, el cribado para el cáncer de pulmón todavía no está recogido en las políticas sanitarias españolas a pesar de los estudios internacionales, el ´National Lung Screening Trial`, realizado en Estados Unidos y publicado en 2011, y el Nederlands Leuvens Longkanker Screenings ONderzoek, conocido como NELSON, publicado en 2020 y llevado a cabo en Países Bajos y Bélgica. Ambos avalan científicamente una reducción de la mortalidad de entre un 20% y un 25%. Así, tal y como afirma, Bartomeu Massuti, Secretario Grupo Español de Cáncer de Pulmón (GECP) y jefe del Servicio de Oncología Hospital General Universitario de Alicante, existe una evidencia científica de que el cribado con tomografía computarizada, o TAC, de baja dosis en la población con alta exposición tabáquica, “permite la detección del cáncer de pulmón en situaciones más iniciales asintomáticas con mayores posibilidades de tratamiento de intención curativa que permite reducir la mortalidad causa-especifica”. Massuti resalta que la estrategia del cribado para este tumor está implementada en Estados Unidos, Canadá y se está implementando en Asia y en países europeos, “por lo tanto, España debería poner en marcha iniciativas en este mismo sentido” adaptándolos siempre al sistema de salud español.

En la misma línea Laureano Molins, Jefe del Servicio de Cirugía Torácica Hospital Clínic de Barcelona y Coordinador de Lung Ambition Alliance en España, destaca que a pesar de tener una de las legislaciones sobre el tabaco más restrictivas del mundo, un tercio de los españoles fuma, por lo que estas pruebas rutinarias en personas de riesgo, fumadores entre 50 y 75 años, deberían ir acompañadas de un programa de deshabituación tabáquica, lo que permitiría pasar a tratar en estadios precoces al 80 % de los pacientes cribados. “La reducción de la mortalidad es mucho más importante y el coste que significa el tratamiento en los estadios avanzados con quimioterapia o inmunoterapia, etc., es mayor”, indica. Todo ello sin tener en cuenta lo que supone la pérdida de productividad causada, cifrada en 13.100 millones de euros, entre 2007 y 2018.

Molins, al igual que el programa Lung Ambition Alliance impulsado por la International Association for the Study of Lung Cancer, AstraZeneca, Guardant Health y Global Lung Cancer Coalition, e integrada por expertos sanitarios, sociedades científicas y asociaciones de pacientes para duplicar la supervivencia a cinco años en este tumor para 2025, apunta que estos programas de cribado, a través de un TAC, ayudarían también a los exfumadores, ya que estos tienen riesgo de desarrollar todavía un tumor los siguientes 10 a 15 años. Además, incide en que los programas de deshabituación tabáquica y de diagnóstico precoz deben complementarse, ya que dejar de fumar, no solo reduce la incidencia del cáncer de pulmón sino también de otros tipos de cáncer y afecciones como enfisema pulmonar, EPOC, entre otras.

Necesidad de establecer un cribado en cáncer de pulmón en España

En la actualidad, dentro del sistema de salud pública están aprobados los cribados de cáncer de colon, cérvix y mama . Este último alcanza unos niveles de curación de hasta un 90% de los casos detectados precozmente.

Pero estos cribados son poblacionales, es decir que se pueden aplicar por rangos de edad y /o sexo. Esto no es posible con el cáncer de pulmón, donde habría que hacer este tipo de pruebas a aquellas personas que sean grandes fumadores. Y de ahí viene su complicación. Tal y como destaca Pilar Garrido, Jefe Sección de Oncología Médica del Hospital Universitario Ramón y Cajal, el reto está en “cómo identificar a los fumadores”. Por eso más especialistas como Garrido reclaman la posibilidad de implementar proyectos piloto, apoyados en los servicios de atención primaria, para ver la mejor manera de detectar a esta población de riesgo. Garrido señala proyectos como CASSANDRA, (Cancer Screening, Smoking Cessation AND Respiratory Assessment) impulsado por la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) cuyo objetivo es iniciar un programa de cribado a nivel nacional, reforzando además los programas de deshabituación tabáquica ya existentes en España. Estos programas piloto ayudarán, según Molins, a determinar algunos aspectos para implementar los cribados cuanto antes ya que “lo que está claro es que todos los estudios que se han hecho señalan que hay un beneficio claro del cribado de cáncer de pulmón”.