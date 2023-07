Este es el actual estado económico del fútbol español: los indicadores que explican las cuentas positivas de la RFEF y las negativas de LaLiga

Pongamos la lupa en cada uno de los dos indicadores anteriormente mencionados, que ayudan a explicar el balance económico de cada entidad y el acierto de su respectiva gestión:

Ratio de solvencia

El ratio de solvencia de la RFEF en 2022 fue de 1,70, lo que indica que su salud financiera se corresponde con una empresa equilibrada y que podría afrontar sin problemas sus deudas y que dispone de un margen importante de liquidez. La LFP, en cambio, presentaba en ese mismo año un ratio de solvencia de 1,03, al límite de poder cumplir sus compromisos de pago. El agregado de clubes y SADs de LaLiga tenía un ratio de solvencia de 1,21, aunque con diferencias entre unos y otros clubes.

[El ratio de solvencia es el cociente entre el Activo y el Pasivo y refleja si la empresa es capaz de afrontar sus compromisos de pago a medio y largo plazo con los activos de que dispone. Un ratio menor que 1 indica que la empresa estaría en quiebra técnica]

La RFEF, referente de ratio de solvencia junto a Celta, Espanyol y Athletic Celta 2,27 Espanyol 1,95 Athletic 1,85 RFEF 1,70 Elche 1,62 Rayo 1,57 Mallorca 1,47 Real Sociedad 1,45 Granada 1,43 Villarreal 1,42 Real Madrid 1,32 Osasuna 1,25 LFP + Clubes 1,21 Sevilla 1,13 Atlético de Madrid 1,12 Alavés 1,11 Cádiz 1,10 Getafe 1,05 LFP 1,03 Levante 1,03 Valencia 1,02 Barcelona 0,80 Betis 0,71

Ratio de liquidez

En 2022, el ratio de liquidez de la RFEF era de 1,60, mostrando una posición de tesorería holgada, con sobradas capacidades para poder cumplir sus compromisos de pago a corto plazo. En el caso de la LFP y empresas asociadas el ratio en 2022 fue de 1,32, y el agregado de los clubes y SADs de LaLiga, 0,86, por debajo del valor mínimo recomendable.

[Este ratio indica si la empresa dispone de efectivo suficiente para hacer frente a sus obligaciones de pago a corto plazo. Se define como el cociente entre el Activo corriente (caja, bancos, derechos de cobro a corto plazo, etc.) y el pasivo corriente (obligaciones de pago a corto plazo, facturas pendientes, financiación a corto plazo, etc). También en este caso un valor superior a 1 es indicativo de una buena salud financiera, mientras que un valor inferior a 1 reflejaría un riesgo real de no poder hacer frente a las obligaciones de pago a corto plazo]

Los ratios de liquidez* al final de la temporada 2021-2022 de los clubes de Primera División fueron:

La RFEF, referente en solvencia junto a Rayo, Celta, Athletic y Mallorca Rayo 2,81 Celta 2,69 Athletic 1,78 Mallorca 1,74 RFEF 1,60 Real Madrid 1,57 LFP 1,32 Elche 1,26 Villareal 1,05 LFP + Clubes 0,86 Granada 0,83 Alavés 0,82 Cádiz 0,71 Barcelona 0,67 Getafe 0,67 Atlético de Madrid 0,58 Espanyol 0,58 Osasuna 0,55 Real Sociedad 0,53 Sevilla 0,44 Levante 0,31 Betis 0,29 Valencia 0,19

Todos estos resultados, en positivo o en negativo, impactan sobre el balance de las entidades deportivas, afectando a sus fondos propios, al valor de su patrimonio neto y a sus indicadores de solvencia y de liquidez. Por ejemplo, en los dos últimos años (2021 y 2022), la RFEF más que duplicó sus fondos propios y pasó de 48,6 millones de euros en 2020 a 110,1 millones en 2022. La LFP, en cambio, terminó 2021 con fondos propios negativos (-5,5 millones) y patrimonio neto también negativo, si bien volvió a cifras positivas en 2022, con unos fondos propios de 46,8 millones gracias a la eliminación de inversiones de la Liga en sociedades dependientes y del aumento subsiguiente de las reservas en sociedades consolidadas. En términos agregados, los clubes y SADs de LaLiga vieron cómo caían sus fondos propios de 1.528 millones de euros al finalizar la temporada 2019-2020 a 921,2 millones al término de la 2021-2022. Un camino de decrecimiento contrario al que ha llevado de crecimiento la RFEF.